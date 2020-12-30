Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/balkon-1591629571.html
Пушков ответил Кулебе на слова о флаге Украины в Крыму
Пушков ответил Кулебе на слова о флаге Украины в Крыму
Сенатор Алексей Пушков посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе повесить флаг Украины у себя на балконе. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:11
2020-12-30T18:11
россия
дмитрий кулеба
петр порошенко
мид украины
алексей пушков
джо байден
республика крым
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578967386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93b0e603feb9624dd9b7bda8dd59bdbf.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе повесить флаг Украины у себя на балконе.Так политик в интервью газете "Взгляд" прокомментировал заявление украинского министра, сказавшего, что однажды в Симферополе поднимут украинский флаг, а Крым станет "адской темой" для России."В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма", — заявил сенатор.Само пребывание полуострова в составе Украины он назвал историческим казусом, который никак не повлиял на Крым, поскольку там не утвердился украинский язык, и нет сил, который выступали бы за единство с Киевом.Он также напомнил, что Петр Порошенко уже обещал водрузить флаг над Севастополем."Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь", — резюмировал Пушков.Слова об "адской теме" Крыма стали не первым провокационным высказыванием Кулебы на этой неделе. Ранее украинский политик назвал вакцину "Спутник V" гибридным оружием. Тогда в Москве отметили, что подобные заявления прежде всего отражаются на жителях Украины, чьи жизни в данный момент находятся в опасности.
https://ria.ru/20201229/pushkov-1591478046.html
https://ria.ru/20201230/ukraina-1591535722.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578967386_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6c4b5e91d766b238b3a583f78ab48c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий кулеба, петр порошенко, мид украины, алексей пушков, джо байден, республика крым, украина, политика

Пушков ответил Кулебе на слова о флаге Украины в Крыму

18:11 30.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе повесить флаг Украины у себя на балконе.
Так политик в интервью газете "Взгляд" прокомментировал заявление украинского министра, сказавшего, что однажды в Симферополе поднимут украинский флаг, а Крым станет "адской темой" для России.
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря, 20:56
Пушков назвал Кулебу гибридным оружием против украинцев
Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма", — заявил сенатор.
Само пребывание полуострова в составе Украины он назвал историческим казусом, который никак не повлиял на Крым, поскольку там не утвердился украинский язык, и нет сил, который выступали бы за единство с Киевом.
Он также напомнил, что Петр Порошенко уже обещал водрузить флаг над Севастополем.
"Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь", — резюмировал Пушков.
Слова об "адской теме" Крыма стали не первым провокационным высказыванием Кулебы на этой неделе. Ранее украинский политик назвал вакцину "Спутник V" гибридным оружием. Тогда в Москве отметили, что подобные заявления прежде всего отражаются на жителях Украины, чьи жизни в данный момент находятся в опасности.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
Вчера, 11:40
Кулеба перечислил главные провалы Украины в 2020 году
 
РоссияДмитрий КулебаПетр ПорошенкоМИД УкраиныАлексей ПушковДжо БайденРеспублика КрымУкраинаПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния