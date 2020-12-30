https://ria.ru/20201230/balkon-1591629571.html
Пушков ответил Кулебе на слова о флаге Украины в Крыму
Пушков ответил Кулебе на слова о флаге Украины в Крыму
Сенатор Алексей Пушков посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе повесить флаг Украины у себя на балконе. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:11
2020-12-30T18:11
2020-12-30T18:11
россия
дмитрий кулеба
петр порошенко
мид украины
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украина
политика
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе повесить флаг Украины у себя на балконе.Так политик в интервью газете "Взгляд" прокомментировал заявление украинского министра, сказавшего, что однажды в Симферополе поднимут украинский флаг, а Крым станет "адской темой" для России."В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма", — заявил сенатор.Само пребывание полуострова в составе Украины он назвал историческим казусом, который никак не повлиял на Крым, поскольку там не утвердился украинский язык, и нет сил, который выступали бы за единство с Киевом.Он также напомнил, что Петр Порошенко уже обещал водрузить флаг над Севастополем."Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь", — резюмировал Пушков.Слова об "адской теме" Крыма стали не первым провокационным высказыванием Кулебы на этой неделе. Ранее украинский политик назвал вакцину "Спутник V" гибридным оружием. Тогда в Москве отметили, что подобные заявления прежде всего отражаются на жителях Украины, чьи жизни в данный момент находятся в опасности.
https://ria.ru/20201229/pushkov-1591478046.html
https://ria.ru/20201230/ukraina-1591535722.html
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россия, дмитрий кулеба, петр порошенко, мид украины, алексей пушков, джо байден, республика крым, украина, политика