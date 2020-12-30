https://ria.ru/20201230/ataka-1591649964.html

В Сирии 28 человек погибли при террористической атаке на автобус

В Сирии 28 человек погибли при террористической атаке на автобус

В Сирии 28 мирных жителей погибли и 13 получили ранения при нападении террористов на пассажирский автобус, сообщило государственное информагентство САНА. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T20:42

2020-12-30T20:42

2020-12-30T21:24

война в сирии

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

в мире

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БЕЙРУТ, 30 дек — РИА Новости. В Сирии 28 мирных жителей погибли и 13 получили ранения при нападении террористов на пассажирский автобус, сообщило государственное информагентство САНА.Атака произошла около 16:00 на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Сегодня на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, в мире