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Война в Сирии
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В Сирии 28 человек погибли при террористической атаке на автобус
В Сирии 28 человек погибли при террористической атаке на автобус
В Сирии 28 мирных жителей погибли и 13 получили ранения при нападении террористов на пассажирский автобус, сообщило государственное информагентство САНА. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T20:42
2020-12-30T21:24
война в сирии
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
в мире
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БЕЙРУТ, 30 дек — РИА Новости. В Сирии 28 мирных жителей погибли и 13 получили ранения при нападении террористов на пассажирский автобус, сообщило государственное информагентство САНА.Атака произошла около 16:00 на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Сегодня на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, в мире

В Сирии 28 человек погибли при террористической атаке на автобус

20:42 30.12.2020 (обновлено: 21:24 30.12.2020)
 
© РИА НовостиКвартал Аль-Акрамия в Алеппо после ракетного обстрела террористов
Квартал Аль-Акрамия в Алеппо после ракетного обстрела террористов - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости
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БЕЙРУТ, 30 дек — РИА Новости. В Сирии 28 мирных жителей погибли и 13 получили ранения при нападении террористов на пассажирский автобус, сообщило государственное информагентство САНА.
Атака произошла около 16:00 на трассе Дейр-эз-ЗорПальмира в районе поселения Кабажеб.
Война в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.
В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Сегодня на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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