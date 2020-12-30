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Новый год—2021
https://ria.ru/20201230/astrolog-1591494081.html
Астролог рассказала, как правильно встретить год Быка
Астролог рассказала, как правильно встретить год Быка
Чем нужно встречать год Быка и каких блюд следует избегать на новогоднем столе, рассказала в интервью радио Sputnik астролог Лилия Любимова. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T02:08
2020-12-30T11:36
новый год—2021
год быка
лилия любимова
общество
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Чем нужно встречать год Быка и каких блюд следует избегать на новогоднем столе, рассказала в интервью радио Sputnik астролог Лилия Любимова.Бык, хозяин наступающего 2021 года, любит застолья, но многие угощения, которые обычно готовятся к Новому году, ему не подходят. Из новогоднего меню придется исключить традиционные блюда из мяса, в первую очередь говядины, отметила астролог.Бык — радушный хозяин. Он любит, когда на столе много еды, чтобы все были довольны. Разнообразить новогоднее меню можно за счет выпечки и зелени, считает астролог. "Бык очень любит пироги – с капустой, с грибами, с картошкой, всякие сладости — торты, выпечку. Можно разнообразить меню всякими овощными салатами, можно сделать отдельную зеленую тарелку, чтобы порадовать хозяина наступающего года. К алкоголю Бык относится нормально, все традиционно, здесь уже все по вашим предпочтениям", — рассказала Лилия Любимова. Бык — животное домашнее, семейное. Поэтому Новый год нужно встречать в кругу семьи, пригласив самых близких, что особенно актуально сейчас, когда из-за коронавируса гулять с размахом не рекомендуется.
https://radiosputnik.ria.ru/20201229/astrolog-1591418085.html
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год быка, лилия любимова, общество

Астролог рассказала, как правильно встретить год Быка

02:08 30.12.2020 (обновлено: 11:36 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМужчина возле новогодней ели в Новосибирске
Мужчина возле новогодней ели в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Чем нужно встречать год Быка и каких блюд следует избегать на новогоднем столе, рассказала в интервью радио Sputnik астролог Лилия Любимова.
Бык, хозяин наступающего 2021 года, любит застолья, но многие угощения, которые обычно готовятся к Новому году, ему не подходят. Из новогоднего меню придется исключить традиционные блюда из мяса, в первую очередь говядины, отметила астролог.
"Сами понимаете, хозяину года не очень приятно, что его едят. Многие традиционные новогодние блюда, такие как как оливье, холодец, говяжий язык под запретом. Постарайтесь заменить мясо на крабовые палочки, можно на птицу, но самое оптимальное – по возможности заменить на рыбу", – посоветовала Лилия Любимова.
Бык — радушный хозяин. Он любит, когда на столе много еды, чтобы все были довольны. Разнообразить новогоднее меню можно за счет выпечки и зелени, считает астролог.
"Бык очень любит пироги – с капустой, с грибами, с картошкой, всякие сладости — торты, выпечку. Можно разнообразить меню всякими овощными салатами, можно сделать отдельную зеленую тарелку, чтобы порадовать хозяина наступающего года. К алкоголю Бык относится нормально, все традиционно, здесь уже все по вашим предпочтениям", — рассказала Лилия Любимова.
Бык — животное домашнее, семейное. Поэтому Новый год нужно встречать в кругу семьи, пригласив самых близких, что особенно актуально сейчас, когда из-за коронавируса гулять с размахом не рекомендуется.
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