https://ria.ru/20201230/astrolog-1591494081.html

Астролог рассказала, как правильно встретить год Быка

Астролог рассказала, как правильно встретить год Быка

Чем нужно встречать год Быка и каких блюд следует избегать на новогоднем столе, рассказала в интервью радио Sputnik астролог Лилия Любимова. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T02:08

2020-12-30T02:08

2020-12-30T11:36

новый год—2021

год быка

лилия любимова

общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Чем нужно встречать год Быка и каких блюд следует избегать на новогоднем столе, рассказала в интервью радио Sputnik астролог Лилия Любимова.Бык, хозяин наступающего 2021 года, любит застолья, но многие угощения, которые обычно готовятся к Новому году, ему не подходят. Из новогоднего меню придется исключить традиционные блюда из мяса, в первую очередь говядины, отметила астролог.Бык — радушный хозяин. Он любит, когда на столе много еды, чтобы все были довольны. Разнообразить новогоднее меню можно за счет выпечки и зелени, считает астролог. "Бык очень любит пироги – с капустой, с грибами, с картошкой, всякие сладости — торты, выпечку. Можно разнообразить меню всякими овощными салатами, можно сделать отдельную зеленую тарелку, чтобы порадовать хозяина наступающего года. К алкоголю Бык относится нормально, все традиционно, здесь уже все по вашим предпочтениям", — рассказала Лилия Любимова. Бык — животное домашнее, семейное. Поэтому Новый год нужно встречать в кругу семьи, пригласив самых близких, что особенно актуально сейчас, когда из-за коронавируса гулять с размахом не рекомендуется.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/astrolog-1591418085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

год быка, лилия любимова, общество