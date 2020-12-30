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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/astrazeneca-1591602035.html
Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" приветствуют решение властей Британии одобрить использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:53
2020-12-30T15:53
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
р-фарм
великобритания
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" приветствуют решение властей Британии одобрить использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V".Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января. Вакцина AstraZeneca имеет две фазы с дозами в интервале 4-12 недель."Подход AstraZeneca подтверждает, что использование двух разных векторов для двух уколов лучше, чем текущий подход производителей вакцин, которые используют один и тот же вектор в обоих уколах", - говорится в Twitter. Разработчики "Спутник V" также отметили, что комбинированная вакцина "Спутник V" и AstraZeneca, которая сейчас проходит клинические испытания, позволит сформировать иммунитет быстрее, чем за 12 недель.Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее говорил, что к тому компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент своей вакцины. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.Он пояснял, что если компонент вакцины вводится дважды, то при втором введении эффективность компонента резко падает. Если же использовать подход, когда первый и второй компонент при вакцинации различны, и иммунитет, который выработался при первой вакцинации, не мешает второму компоненту, это приводит к очень высокой эффективности вакцинации и ее длительному действию. У AstraZeneca же просто не было двух различных компонентов, добавлял Гинцбург.Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , р-фарм, великобритания, в мире

Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID

15:53 30.12.2020
 
© REUTERS / Francis MascarenhasВакцина COVISHIELD компании AstraZeneca
Вакцина COVISHIELD компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / Francis Mascarenhas
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" приветствуют решение властей Британии одобрить использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V".
Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января. Вакцина AstraZeneca имеет две фазы с дозами в интервале 4-12 недель.
"Разработчики "Спутник V" приветствуют регистрацию вакцины AstraZeneca в Великобритании. Миру нужен сильный портфель вакцин, вместе мы сильнее", - говорится в сообщении.
"Подход AstraZeneca подтверждает, что использование двух разных векторов для двух уколов лучше, чем текущий подход производителей вакцин, которые используют один и тот же вектор в обоих уколах", - говорится в Twitter. Разработчики "Спутник V" также отметили, что комбинированная вакцина "Спутник V" и AstraZeneca, которая сейчас проходит клинические испытания, позволит сформировать иммунитет быстрее, чем за 12 недель.
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
Вчера, 14:40Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал, поможет ли вакцина AstraZeneca при новом штамме COVID
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее говорил, что к тому компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент своей вакцины. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.
Он пояснял, что если компонент вакцины вводится дважды, то при втором введении эффективность компонента резко падает. Если же использовать подход, когда первый и второй компонент при вакцинации различны, и иммунитет, который выработался при первой вакцинации, не мешает второму компоненту, это приводит к очень высокой эффективности вакцинации и ее длительному действию. У AstraZeneca же просто не было двух различных компонентов, добавлял Гинцбург.
Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Российский фонд прямых инвестицийAstraZenecaР-фармВеликобританияВ мире
 
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