https://ria.ru/20201230/astrazeneca-1591602035.html

Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID

Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID

Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" приветствуют решение властей Британии одобрить использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:53

2020-12-30T15:53

2020-12-30T15:53

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

р-фарм

великобритания

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" приветствуют решение властей Британии одобрить использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V".Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января. Вакцина AstraZeneca имеет две фазы с дозами в интервале 4-12 недель."Подход AstraZeneca подтверждает, что использование двух разных векторов для двух уколов лучше, чем текущий подход производителей вакцин, которые используют один и тот же вектор в обоих уколах", - говорится в Twitter. Разработчики "Спутник V" также отметили, что комбинированная вакцина "Спутник V" и AstraZeneca, которая сейчас проходит клинические испытания, позволит сформировать иммунитет быстрее, чем за 12 недель.Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее говорил, что к тому компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент своей вакцины. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.Он пояснял, что если компонент вакцины вводится дважды, то при втором введении эффективность компонента резко падает. Если же использовать подход, когда первый и второй компонент при вакцинации различны, и иммунитет, который выработался при первой вакцинации, не мешает второму компоненту, это приводит к очень высокой эффективности вакцинации и ее длительному действию. У AstraZeneca же просто не было двух различных компонентов, добавлял Гинцбург.Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/astrazeneca-1591582764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , р-фарм, великобритания, в мире