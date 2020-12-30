Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" приветствуют решение властей Британии одобрить использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V".
Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января. Вакцина AstraZeneca имеет две фазы с дозами в интервале 4-12 недель.
"Разработчики "Спутник V" приветствуют регистрацию вакцины AstraZeneca в Великобритании. Миру нужен сильный портфель вакцин, вместе мы сильнее", - говорится в сообщении.
"Подход AstraZeneca подтверждает, что использование двух разных векторов для двух уколов лучше, чем текущий подход производителей вакцин, которые используют один и тот же вектор в обоих уколах", - говорится в Twitter. Разработчики "Спутник V" также отметили, что комбинированная вакцина "Спутник V" и AstraZeneca, которая сейчас проходит клинические испытания, позволит сформировать иммунитет быстрее, чем за 12 недель.
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее говорил, что к тому компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент своей вакцины. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.
Он пояснял, что если компонент вакцины вводится дважды, то при втором введении эффективность компонента резко падает. Если же использовать подход, когда первый и второй компонент при вакцинации различны, и иммунитет, который выработался при первой вакцинации, не мешает второму компоненту, это приводит к очень высокой эффективности вакцинации и ее длительному действию. У AstraZeneca же просто не было двух различных компонентов, добавлял Гинцбург.
Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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