https://ria.ru/20201230/astrazeneca-1591582764.html
Эксперт рассказал, поможет ли вакцина AstraZeneca при новом штамме COVID
Эксперт рассказал, поможет ли вакцина AstraZeneca при новом штамме COVID
Данных об эффективности вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, при новом штамме коронавируса пока нет, заявил эксперт рабочей РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:40
2020-12-30T14:40
2020-12-30T14:40
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
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astrazeneca
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ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Данных об эффективности вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, при новом штамме коронавируса пока нет, заявил эксперт рабочей группы по вакцине, профессор Ливерпульского университета Мунир Пирмохамед.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70% заразней обычного, однако нет доказательств, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Специалисты не рекомендовали смешивать первую и вторую дозы вакцин от разных производителей, так как эффект и влияние такой вакцинации пока не проанализирован. Кроме того, рабочая группа по вакцине рекомендует "не расслабляться" после прививки и соблюдать меры безопасности.Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения этим препаратом запланировано на 4 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/vaktsina-1591538778.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , в мире