https://ria.ru/20201230/astrazeneca-1591582764.html

Эксперт рассказал, поможет ли вакцина AstraZeneca при новом штамме COVID

Эксперт рассказал, поможет ли вакцина AstraZeneca при новом штамме COVID

Данных об эффективности вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, при новом штамме коронавируса пока нет, заявил эксперт рабочей РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:40

2020-12-30T14:40

2020-12-30T14:40

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

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astrazeneca

в мире

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ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Данных об эффективности вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, при новом штамме коронавируса пока нет, заявил эксперт рабочей группы по вакцине, профессор Ливерпульского университета Мунир Пирмохамед.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70% заразней обычного, однако нет доказательств, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Специалисты не рекомендовали смешивать первую и вторую дозы вакцин от разных производителей, так как эффект и влияние такой вакцинации пока не проанализирован. Кроме того, рабочая группа по вакцине рекомендует "не расслабляться" после прививки и соблюдать меры безопасности.Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения этим препаратом запланировано на 4 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/vaktsina-1591538778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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