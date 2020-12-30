https://ria.ru/20201230/astrazeneca-1591514976.html

Британия одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

Британия одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

Власти Великобритании в среду одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:08

2020-12-30T10:08

2020-12-30T10:57

оксфордский университет

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

astrazeneca

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580899485_233:623:2087:1666_1920x0_80_0_0_21616ddd6d77f2458348943beaf1165e.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Великобритании в среду одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, говорится в заявлении на сайте правительства.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал одобрение вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, "фантастической новостью"."Это поистине фантастическая новость и торжество британской науки, что вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca была одобрена для использования. Сейчас мы переходим к тому, чтобы как можно скорее вакцинировать как можно больше людей", - написал Джонсон в Twitter.Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок в среду подтвердил сообщения СМИ, что вакцинация населения препаратом, разработанным Оксфордским университетом и AstraZeneca, начнется 4 января. "Замечательно завершить 2020 год таким моментом надежды", - написал он в Twitter.Национальная программа вакцинации в Великобритании стартовала 8 декабря, уже более 600 тысяч человек получили прививку Pfizer/BioNTech. Первыми препарат получают уязвимые категории граждан: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. Однако несмотря на начавшуюся вакцинацию, число заболевших коронавирусом в Соединенном Королевстве растет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591272695.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксфордский университет, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, в мире