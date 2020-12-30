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Британия одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca
Британия одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca
Власти Великобритании в среду одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:08
2020-12-30T10:57
оксфордский университет
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Великобритании в среду одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, говорится в заявлении на сайте правительства.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал одобрение вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, "фантастической новостью"."Это поистине фантастическая новость и торжество британской науки, что вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca была одобрена для использования. Сейчас мы переходим к тому, чтобы как можно скорее вакцинировать как можно больше людей", - написал Джонсон в Twitter.Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок в среду подтвердил сообщения СМИ, что вакцинация населения препаратом, разработанным Оксфордским университетом и AstraZeneca, начнется 4 января. "Замечательно завершить 2020 год таким моментом надежды", - написал он в Twitter.Национальная программа вакцинации в Великобритании стартовала 8 декабря, уже более 600 тысяч человек получили прививку Pfizer/BioNTech. Первыми препарат получают уязвимые категории граждан: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. Однако несмотря на начавшуюся вакцинацию, число заболевших коронавирусом в Соединенном Королевстве растет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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оксфордский университет, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, в мире

Британия одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

10:08 30.12.2020 (обновлено: 10:57 30.12.2020)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Великобритании в среду одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, говорится в заявлении на сайте правительства.
"Правительство сегодня приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca", - говорится в заявлении.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал одобрение вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, "фантастической новостью".
"Это поистине фантастическая новость и торжество британской науки, что вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca была одобрена для использования. Сейчас мы переходим к тому, чтобы как можно скорее вакцинировать как можно больше людей", - написал Джонсон в Twitter.
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Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок в среду подтвердил сообщения СМИ, что вакцинация населения препаратом, разработанным Оксфордским университетом и AstraZeneca, начнется 4 января. "Замечательно завершить 2020 год таким моментом надежды", - написал он в Twitter.
Национальная программа вакцинации в Великобритании стартовала 8 декабря, уже более 600 тысяч человек получили прививку Pfizer/BioNTech. Первыми препарат получают уязвимые категории граждан: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. Однако несмотря на начавшуюся вакцинацию, число заболевших коронавирусом в Соединенном Королевстве растет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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