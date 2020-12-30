https://ria.ru/20201230/armata-1591490376.html
В Минобороны рассказали о создании линейки бронетехники на базе "Арматы"
В Минобороны рассказали о создании линейки бронетехники на базе "Арматы"
Создание большого объема новой российской бронетехники, в том числе танка "Армата", боевых машин на его базе, а также бронетранспортеров и гаубиц, завершится в... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:07
2020-12-30T00:07
2020-12-30T00:07
новое оружие россии
россия
алексей криворучко
армата
безопасность
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Создание большого объема новой российской бронетехники, в том числе танка "Армата", боевых машин на его базе, а также бронетранспортеров и гаубиц, завершится в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.По словам Криворучко, новую технику удастся создать в 2022 году за счет реструктуризации научно-исследовательского комплекса Минобороны.
https://ria.ru/20201207/armata-1587961052.html
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