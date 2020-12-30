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Новое оружие России
https://ria.ru/20201230/armata-1591490376.html
В Минобороны рассказали о создании линейки бронетехники на базе "Арматы"
В Минобороны рассказали о создании линейки бронетехники на базе "Арматы"
Создание большого объема новой российской бронетехники, в том числе танка "Армата", боевых машин на его базе, а также бронетранспортеров и гаубиц, завершится в... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:07
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новое оружие россии
россия
алексей криворучко
армата
безопасность
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Создание большого объема новой российской бронетехники, в том числе танка "Армата", боевых машин на его базе, а также бронетранспортеров и гаубиц, завершится в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.По словам Криворучко, новую технику удастся создать в 2022 году за счет реструктуризации научно-исследовательского комплекса Минобороны.
https://ria.ru/20201207/armata-1587961052.html
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россия, алексей криворучко, армата, безопасность

В Минобороны рассказали о создании линейки бронетехники на базе "Арматы"

00:07 30.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Создание большого объема новой российской бронетехники, в том числе танка "Армата", боевых машин на его базе, а также бронетранспортеров и гаубиц, завершится в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Обеспечение завершения в 2022 году создания перспективного танка Т-14, боевых машин пехоты (Т-15, Б-11, К-17), бронетранспортеров (Б-10, К-16), бронированной ремонтно-эвакуационной машины (Т-16) (ОКР "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"), 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий (ОКР "Коалиция-СВ"), а также целой линейки перспективных боевых модулей для оснащения гусеничной и колесной техники", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

По словам Криворучко, новую технику удастся создать в 2022 году за счет реструктуризации научно-исследовательского комплекса Минобороны.
Танки Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 09:40
Беспилотная "Армата" не будет производиться серийно
 
Новое оружие РоссииРоссияАлексей КриворучкоАрматаБезопасность
 
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