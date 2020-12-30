https://ria.ru/20201230/arest-1591502613.html

Помощника бывшего схимонаха Сергия арестовали на пять суток

Помощника бывшего схимонаха Сергия арестовали на пять суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил пять суток административного ареста помощнику бывшего схиигумена Сергия Всеволоду Могучеву по делу о неповиновении РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T08:14

2020-12-30T08:14

2020-12-30T08:14

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил пять суток административного ареста помощнику бывшего схиигумена Сергия Всеволоду Могучеву по делу о неповиновении требованию сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в суде.Ранее сообщалось, что в суд поступил материал по делу об административном правонарушении, возбужденном в отношении Могучева по статье 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Однако сразу рассмотрение дела по существу не состоялось, так как бригада скорой помощи забрала Могучева в больницу для оказания помощи."Дело рассмотрено. Назначено пять суток", - сказала собеседница агентства.Самого бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в ночь на вторник в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://ria.ru/20201229/romanov-1591384027.html

https://ria.ru/20201229/romanov-1591417129.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, екатеринбург, происшествия