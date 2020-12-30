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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201230/arest-1591502613.html
Помощника бывшего схимонаха Сергия арестовали на пять суток
Помощника бывшего схимонаха Сергия арестовали на пять суток
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил пять суток административного ареста помощнику бывшего схиигумена Сергия Всеволоду Могучеву по делу о неповиновении РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:14
2020-12-30T08:14
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил пять суток административного ареста помощнику бывшего схиигумена Сергия Всеволоду Могучеву по делу о неповиновении требованию сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в суде.Ранее сообщалось, что в суд поступил материал по делу об административном правонарушении, возбужденном в отношении Могучева по статье 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Однако сразу рассмотрение дела по существу не состоялось, так как бригада скорой помощи забрала Могучева в больницу для оказания помощи."Дело рассмотрено. Назначено пять суток", - сказала собеседница агентства.Самого бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в ночь на вторник в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
https://ria.ru/20201229/romanov-1591384027.html
https://ria.ru/20201229/romanov-1591417129.html
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, екатеринбург, происшествия

Помощника бывшего схимонаха Сергия арестовали на пять суток

08:14 30.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения
Бывший схимонах Сергий в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил пять суток административного ареста помощнику бывшего схиигумена Сергия Всеволоду Могучеву по делу о неповиновении требованию сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее сообщалось, что в суд поступил материал по делу об административном правонарушении, возбужденном в отношении Могучева по статье 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Однако сразу рассмотрение дела по существу не состоялось, так как бригада скорой помощи забрала Могучева в больницу для оказания помощи.
Сотрудники правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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"Монахине сломали ногу". Как штурмовали Среднеуральский монастырь
"Дело рассмотрено. Назначено пять суток", - сказала собеседница агентства.
Самого бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в ночь на вторник в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) выходит из автозака у Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряЕкатеринбургПроисшествия
 
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