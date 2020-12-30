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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/antidot-1591578170.html
Эпидемиолог объяснил принцип действия "антидота" от коронавируса
Эпидемиолог объяснил принцип действия "антидота" от коронавируса
Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский объяснил "Говорит Москва", как работаю два уникальных препарата для лечения... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:27
2020-12-30T14:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
распространение нового коронавируса
вадим покровский
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вероника скворцова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский объяснил "Говорит Москва", как работаю два уникальных препарата для лечения коронавируса, разработанных и запатентованных ФМБА. "Этиотропный — это значит лекарство, он убивает причину, то есть вирус", — рассказал Покровский, добавив, что это происходит не сразу.Он отметил, что препарат может представлять собой таблетку или инъекцию — однако, на то, чтобы он всосался и разошелся по организму, а затем добрался до вируса, нужно время. Покровский выразил мнение, что после приема этого лекарства, один раз или в течение нескольких дней больной коронавирусом полностью выздоровеет, а остаточных явлений после перенесенной инфекции будет меньше.Эпидемиолог также поддержал разработку различных видов препаратов для борьбы с коронавирусом, так как "любую войну нельзя выиграть только одним видом оружия", необходимо иметь богатый арсенал.Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что эти два препарата не имеют аналогов в мире. Один из них — этиотропный препарат, который влияет на вирус. Он, по ее словам,является "фактически антидотом" для коронавируса. Доклинические исследования показали безопасность препарата, а также его высокую эффективность — она превышает 99 процентов.С начала в декабря в России началась вакцинация от коронавируса. Сейчас доступна вакцина "Спутник V", которую разработал совместно с РФПИ Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина создана на платформе вектора аденовируса человека.В России за сутки выявили 26,5 тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, скончались 599 человек. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 3 131 550. Умерли более 56,4 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вадим покровский, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вероника скворцова, общество

Эпидемиолог объяснил принцип действия "антидота" от коронавируса

14:27 30.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский объяснил "Говорит Москва", как работаю два уникальных препарата для лечения коронавируса, разработанных и запатентованных ФМБА.
"Этиотропный — это значит лекарство, он убивает причину, то есть вирус", — рассказал Покровский, добавив, что это происходит не сразу.
Он отметил, что препарат может представлять собой таблетку или инъекцию — однако, на то, чтобы он всосался и разошелся по организму, а затем добрался до вируса, нужно время.
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Покровский выразил мнение, что после приема этого лекарства, один раз или в течение нескольких дней больной коронавирусом полностью выздоровеет, а остаточных явлений после перенесенной инфекции будет меньше.
Эпидемиолог также поддержал разработку различных видов препаратов для борьбы с коронавирусом, так как "любую войну нельзя выиграть только одним видом оружия", необходимо иметь богатый арсенал.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что эти два препарата не имеют аналогов в мире. Один из них — этиотропный препарат, который влияет на вирус. Он, по ее словам,
является "фактически антидотом" для коронавируса. Доклинические исследования показали безопасность препарата, а также его высокую эффективность — она превышает 99 процентов.
С начала в декабря в России началась вакцинация от коронавируса. Сейчас доступна вакцина "Спутник V", которую разработал совместно с РФПИ Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина создана на платформе вектора аденовируса человека.
В России за сутки выявили 26,5 тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, скончались 599 человек. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 3 131 550. Умерли более 56,4 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВадим ПокровскийРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вероника СкворцоваОбщество
 
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