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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201230/angara-1591560916.html
Третий пуск "Ангары-А5" с Плесецка наметили на второй квартал 2021 года
Третий пуск "Ангары-А5" с Плесецка наметили на второй квартал 2021 года
Третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется во втором квартале следующего года, заявил генеральный... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:24
2020-12-30T13:24
хочу стать космонавтом
алексей варочко
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется во втором квартале следующего года, заявил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко.Ранее сообщалось, что в 2021 году могут состояться два пуска ракеты "Ангара-1.2" и один - "Ангары-А5"."Мы планируем, что третий пуск ("Ангары-А5" - ред.) в рамках летных испытаний состоится во втором квартале 2021 года. Дата будет определена государственной комиссией по летным испытаниям", - сказал Варочко в интервью журналу "Русский космос", выпускаемому "Роскосмосом".Пока были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов.Лётные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
«Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru.
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алексей варочко, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

Третий пуск "Ангары-А5" с Плесецка наметили на второй квартал 2021 года

13:24 30.12.2020
 
© Фото : Роскосмос/Ekaterina SmolaПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется во втором квартале следующего года, заявил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко.
Ранее сообщалось, что в 2021 году могут состояться два пуска ракеты "Ангара-1.2" и один - "Ангары-А5".
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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Итоги года в российской космонавтике: карта, деньги, два стола
"Мы планируем, что третий пуск ("Ангары-А5" - ред.) в рамках летных испытаний состоится во втором квартале 2021 года. Дата будет определена государственной комиссией по летным испытаниям", - сказал Варочко в интервью журналу "Русский космос", выпускаемому "Роскосмосом".
Пока были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов.
Лётные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
 
Хочу стать космонавтомАлексей ВарочкоПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
 
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