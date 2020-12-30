https://ria.ru/20201230/angara-1591560916.html

Третий пуск "Ангары-А5" с Плесецка наметили на второй квартал 2021 года

Третий пуск "Ангары-А5" с Плесецка наметили на второй квартал 2021 года

Третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется во втором квартале следующего года, заявил генеральный... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:24

2020-12-30T13:24

2020-12-30T13:24

хочу стать космонавтом

алексей варочко

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591423940_0:107:1200:783_1920x0_80_0_0_d321d26d51643bede049af5e066231d1.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется во втором квартале следующего года, заявил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко.Ранее сообщалось, что в 2021 году могут состояться два пуска ракеты "Ангара-1.2" и один - "Ангары-А5"."Мы планируем, что третий пуск ("Ангары-А5" - ред.) в рамках летных испытаний состоится во втором квартале 2021 года. Дата будет определена государственной комиссией по летным испытаниям", - сказал Варочко в интервью журналу "Русский космос", выпускаемому "Роскосмосом".Пока были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов.Лётные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20201223/kosmonavtika-1590535864.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» «Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-12-30T13:24 true PT2M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей варочко, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос