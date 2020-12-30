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Попова призвала лечащихся от COVID-19 не пить алкоголь в новогоднюю ночь
Попова призвала лечащихся от COVID-19 не пить алкоголь в новогоднюю ночь
Тем, кто лечится от коронавируса, не стоит пить алкоголь в новогоднюю ночь, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T22:34
2020-12-30T22:34
2020-12-30T22:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Тем, кто лечится от коронавируса, не стоит пить алкоголь в новогоднюю ночь, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)