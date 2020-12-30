https://ria.ru/20201230/alkogol-1591656800.html

Попова призвала лечащихся от COVID-19 не пить алкоголь в новогоднюю ночь

Попова призвала лечащихся от COVID-19 не пить алкоголь в новогоднюю ночь

Тем, кто лечится от коронавируса, не стоит пить алкоголь в новогоднюю ночь, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T22:34

2020-12-30T22:34

2020-12-30T22:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Тем, кто лечится от коронавируса, не стоит пить алкоголь в новогоднюю ночь, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)