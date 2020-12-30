https://ria.ru/20201230/alkogol-1591340766.html

"Правда тела". Алкоголь

"Правда тела". Алкоголь

Можно ли пить алкоголь, когда худеешь? Можно ли "натренировать" ферменты, утилизирующие алкоголь? Правда ли закусывать острым и жирным - вредно? Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) - и сколько пить все-таки можно.

2020-12-30T12:00

2020-12-30T12:00

2020-12-30T12:00

правда тела

марина макиша

подкаст

общество

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"Правда тела". Алкоголь Можно ли пить алкоголь, когда худеешь? Можно ли "натренировать" ферменты, утилизирующие алкоголь? Правда ли закусывать острым и жирным - вредно? Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) - и сколько пить все-таки можно. audio/mpeg

"Правда тела". Алкоголь Можно ли пить алкоголь, когда худеешь? Можно ли "натренировать" ферменты, утилизирующие алкоголь? Правда ли закусывать острым и жирным - вредно? Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) - и сколько пить все-таки можно. audio/mpeg

Как алкоголь замедляет процесс сжигания жира и разжигает аппетит? Зачем на каждый бокал вина выпивать стакан воды? И какие препараты принимать, чтобы минимизировать воздействие спиртных напитков? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.02:30 Особенности калорий, получаемых из алкоголя (они метаболизируются иначе!)03:36 “Дело не в калораже, а в том, что мы замедляем процессы сжигания жиров”04:40 Почему переесть что-то вместе с алкоголем мы рискуем больше05:30 Как алкоголь влияет на задержку жидкости в организме08:00 “Любители вина имеют более рыхлую структуру тела”09:03 Почему лучше пить крепкие напитки (водка, текила, коньяк)11:00 Лайфхаки для употребления вина 16:25 Почему стереотип о том, что нужно закусывать алкоголь “плотненьким и жирненьким” - вредный20:30 “Когда мы пьем алкоголь - обязательно нужно пить воду”22:36 Что из препаратов пить, чтобы минимизировать воздействие алкоголя23:35 Можно ли “натренировать” фермент, который помогает перерабатывать алкоголь29:30 Сколько можно пить, если вы худеете32:30 Опасность пива для мужчин и его польза для женщин (но только в определенное время)Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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