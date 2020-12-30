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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20201230/alkogol-1591340766.html
"Правда тела". Алкоголь
"Правда тела". Алкоголь
Можно ли пить алкоголь, когда худеешь? Можно ли "натренировать" ферменты, утилизирующие алкоголь? Правда ли закусывать острым и жирным - вредно? Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) - и сколько пить все-таки можно.
2020-12-30T12:00
2020-12-30T12:00
правда тела
марина макиша
подкаст
общество
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"Правда тела". Алкоголь
Можно ли пить алкоголь, когда худеешь? Можно ли "натренировать" ферменты, утилизирующие алкоголь? Правда ли закусывать острым и жирным - вредно? Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) - и сколько пить все-таки можно.
audio/mpeg
"Правда тела". Алкоголь
Можно ли пить алкоголь, когда худеешь? Можно ли "натренировать" ферменты, утилизирующие алкоголь? Правда ли закусывать острым и жирным - вредно? Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) - и сколько пить все-таки можно.
audio/mpeg
Как алкоголь замедляет процесс сжигания жира и разжигает аппетит? Зачем на каждый бокал вина выпивать стакан воды? И какие препараты принимать, чтобы минимизировать воздействие спиртных напитков? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.02:30 Особенности калорий, получаемых из алкоголя (они метаболизируются иначе!)03:36 “Дело не в калораже, а в том, что мы замедляем процессы сжигания жиров”04:40 Почему переесть что-то вместе с алкоголем мы рискуем больше05:30 Как алкоголь влияет на задержку жидкости в организме08:00 “Любители вина имеют более рыхлую структуру тела”09:03 Почему лучше пить крепкие напитки (водка, текила, коньяк)11:00 Лайфхаки для употребления вина 16:25 Почему стереотип о том, что нужно закусывать алкоголь “плотненьким и жирненьким” - вредный20:30 “Когда мы пьем алкоголь - обязательно нужно пить воду”22:36 Что из препаратов пить, чтобы минимизировать воздействие алкоголя23:35 Можно ли “натренировать” фермент, который помогает перерабатывать алкоголь29:30 Сколько можно пить, если вы худеете32:30 Опасность пива для мужчин и его польза для женщин (но только в определенное время)Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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96
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аудио, марина макиша, подкаст, общество

"Правда тела". Алкоголь

12:00 30.12.2020
 
Правда тела
"Правда тела". Алкоголь
12:00
Читать ria.ru в
Можно ли пить алкоголь, когда худеешь? Можно ли "натренировать" ферменты, утилизирующие алкоголь? Правда ли закусывать острым и жирным - вредно? Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) - и сколько пить все-таки можно.
Как алкоголь замедляет процесс сжигания жира и разжигает аппетит? Зачем на каждый бокал вина выпивать стакан воды? И какие препараты принимать, чтобы минимизировать воздействие спиртных напитков? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
02:30 Особенности калорий, получаемых из алкоголя (они метаболизируются иначе!)
03:36 “Дело не в калораже, а в том, что мы замедляем процессы сжигания жиров”
04:40 Почему переесть что-то вместе с алкоголем мы рискуем больше
05:30 Как алкоголь влияет на задержку жидкости в организме
08:00 “Любители вина имеют более рыхлую структуру тела”
09:03 Почему лучше пить крепкие напитки (водка, текила, коньяк)
11:00 Лайфхаки для употребления вина
16:25 Почему стереотип о том, что нужно закусывать алкоголь “плотненьким и жирненьким” - вредный
20:30 “Когда мы пьем алкоголь - обязательно нужно пить воду”
22:36 Что из препаратов пить, чтобы минимизировать воздействие алкоголя
23:35 Можно ли “натренировать” фермент, который помогает перерабатывать алкоголь
29:30 Сколько можно пить, если вы худеете
32:30 Опасность пива для мужчин и его польза для женщин (но только в определенное время)
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Светланы Виноградовой
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