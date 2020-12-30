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Звезда "Орла и решки" попала в больницу с "адской болью"
Звезда "Орла и решки" попала в больницу с "адской болью"
Телеведущую Регину Тодоренко госпитализировали в Индонезии из-за травмы, полученной во время серфинга. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T21:18
2020-12-30T21:18
шоубиз
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Телеведущую Регину Тодоренко госпитализировали в Индонезии из-за травмы, полученной во время серфинга.О случившемся она сообщила на своей странице в Instagram. Тодоренко заявила, что повредила ногу об риф, но боль почувствовала не сразу. Она рассказала, что оставалась еще некоторое время на пляже после получения травмы.В больнице Тодоренко сопровождал супруг Влад Топалов."Что-то пошло не так. &lt;…&gt; Зато мне было классно", — сказала она на видеозаписи, опубликованной в соцсети.Тодоренко пообещала подписчикам сообщать о своем состоянии и отметила, что не собирается отказываться от обучения серфингу после инцидента.
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влад топалов, регина тодоренко, бали, знаменитости, звезды, индонезия, в мире

Звезда "Орла и решки" попала в больницу с "адской болью"

21:18 30.12.2020
 
© Фото : @reginatodorenko/InstagramРегина Тодоренко
Регина Тодоренко - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : @reginatodorenko/Instagram
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Телеведущую Регину Тодоренко госпитализировали в Индонезии из-за травмы, полученной во время серфинга.
О случившемся она сообщила на своей странице в Instagram. Тодоренко заявила, что повредила ногу об риф, но боль почувствовала не сразу. Она рассказала, что оставалась еще некоторое время на пляже после получения травмы.
© Фото : Instagram-аккаунт @reginatodorenkoСкриншот instagram-сториз Регины Тодоренко от 30 декабря 2020
Скриншот instagram-сториз Регины Тодоренко от 30 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : Instagram-аккаунт @reginatodorenko
Скриншот instagram-сториз Регины Тодоренко от 30 декабря 2020
В больнице Тодоренко сопровождал супруг Влад Топалов.
"Что-то пошло не так. <…> Зато мне было классно", — сказала она на видеозаписи, опубликованной в соцсети.
Тодоренко пообещала подписчикам сообщать о своем состоянии и отметила, что не собирается отказываться от обучения серфингу после инцидента.
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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