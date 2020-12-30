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Звезда "Орла и решки" попала в больницу с "адской болью"
Звезда "Орла и решки" попала в больницу с "адской болью"
Телеведущую Регину Тодоренко госпитализировали в Индонезии из-за травмы, полученной во время серфинга. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T21:18
2020-12-30T21:18
2020-12-30T21:18
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Телеведущую Регину Тодоренко госпитализировали в Индонезии из-за травмы, полученной во время серфинга.О случившемся она сообщила на своей странице в Instagram. Тодоренко заявила, что повредила ногу об риф, но боль почувствовала не сразу. Она рассказала, что оставалась еще некоторое время на пляже после получения травмы.В больнице Тодоренко сопровождал супруг Влад Топалов."Что-то пошло не так. <…> Зато мне было классно", — сказала она на видеозаписи, опубликованной в соцсети.Тодоренко пообещала подписчикам сообщать о своем состоянии и отметила, что не собирается отказываться от обучения серфингу после инцидента.
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влад топалов, регина тодоренко, бали, знаменитости, звезды, индонезия, в мире