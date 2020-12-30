https://ria.ru/20201230/112-1591515083.html
Путин подписал закон о едином номере 112 для вызова экстренных служб
Путин подписал закон о едином номере 112 для вызова экстренных служб
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение единого номера 112 для вызова экстренных служб, соответствующий документ... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:09
2020-12-30T10:09
2020-12-30T10:37
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение единого номера 112 для вызова экстренных служб, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон призван оптимизировать работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Благодаря этому в стране будут установлены единые принципы, требования и регламенты создания, функционирования и развития системы.Закон дает определение системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 (система-112), также разграничиваются полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также организациями, участвующими в создании и эксплуатации системы-112.Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20201230/politika-1591514577.html
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владимир путин, политика
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, предусматривающий введение единого номера 112 для вызова экстренных служб, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон призван оптимизировать работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Благодаря этому в стране будут установлены единые принципы, требования и регламенты создания, функционирования и развития системы.
Закон дает определение системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 (система-112), также разграничиваются полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также организациями, участвующими в создании и эксплуатации системы-112.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.