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Число жертв землетрясения в Хорватии достигло пяти
Число жертв землетрясения в Хорватии достигло пяти
Число жертв разрушительного землетрясения в Хорватии достигло пяти человек, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:14
2020-12-29T19:14
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хорватия
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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Число жертв разрушительного землетрясения в Хорватии достигло пяти человек, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.Во вторник в Хорватии около 12.20 (14.20 мск) произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Накануне город также ощутил несколько толчков, но меньшей силы, землетрясение почувствовали по всей Хорватии в соседних странах. В близком к эпицентру городу Сисак также произошли значительные разрушения, больше всего пострадала городская больница, которая продолжила принимать пациентов. За медицинской помощью обратились около 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии."Нашему изданию подтверждено, что в населенном пункте погибли 4 человека", - указал новостной портал Index.hr со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось, что один из погибших – 20-летний юноша, еще один – пожилой мужчина.Власти города Петриня ранее сообщили о погибшей девочке 12 лет. В Петрине спасатели из-под завалов городской администрации извлекают выжившую сотрудницу, которую нашли поисковые собаки.
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РИА Новости
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герхард рихтер, хорватия, в мире

Число жертв землетрясения в Хорватии достигло пяти

19:14 29.12.2020
 
© REUTERS / STRINGERПоследствия землетрясения в Хорватии
Последствия землетрясения в Хорватии - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© REUTERS / STRINGER
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Число жертв разрушительного землетрясения в Хорватии достигло пяти человек, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.
Во вторник в Хорватии около 12.20 (14.20 мск) произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Накануне город также ощутил несколько толчков, но меньшей силы, землетрясение почувствовали по всей Хорватии в соседних странах. В близком к эпицентру городу Сисак также произошли значительные разрушения, больше всего пострадала городская больница, которая продолжила принимать пациентов. За медицинской помощью обратились около 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии.
"Нашему изданию подтверждено, что в населенном пункте погибли 4 человека", - указал новостной портал Index.hr со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что один из погибших – 20-летний юноша, еще один – пожилой мужчина.
Власти города Петриня ранее сообщили о погибшей девочке 12 лет. В Петрине спасатели из-под завалов городской администрации извлекают выжившую сотрудницу, которую нашли поисковые собаки.
Ликвидация последствий землетрясения в Хорватии - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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