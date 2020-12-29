https://ria.ru/20201229/zemletryasenie-1591433136.html

Премьер Хорватии рассказал о последствиях землетрясения

Премьер Хорватии рассказал о последствиях землетрясения

Центр города Петриня в Хорватии, где произошло землетрясение, разрушен, работа экстренных служб продолжается, обеспечено временное размещение для 600 жителей,... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:35

2020-12-29T17:35

2020-12-29T19:09

андрей пленкович

зоран миланович

загреб

хорватия

в мире

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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Центр города Петриня в Хорватии, где произошло землетрясение, разрушен, работа экстренных служб продолжается, обеспечено временное размещение для 600 жителей, сообщил премьер Андрей Пленкович.Во вторник в Хорватии около 12.20 (14.20 мск) произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Накануне город также ощутил несколько толчков, но меньшей силы, землетрясение почувствовали по всей Хорватии и в соседних странах. Глава правительства Андрей Пленкович и президент Зоран Миланович с министрами прибыли в Петриню."В казарме в Петрине обеспечено 500 мест для ночлега людей, которые не могут вернуться к себе домой, и еще 100 в гостинице, мы контактируем с соседней Карловацкой жупанией (округом) и городом Загреб, стремимся к тому, чтобы обеспечить размещение всем, кто остался без крова, и не оставлять их на холоде", - сказал премьер Хорватии.По данным местных властей, в Петрине погибла одна 12-летняя девочка. СМИ сообщают, что в больницу близлежащего города Сисак приняты 20 человек с травмами различной тяжести. Однако, сама больница сильно пострадала при землетрясении и происходит эвакуация пациентов и вывоз оборудования из нескольких отделений, поэтому данная цифра официально не подтверждена.

https://ria.ru/20200322/1568975211.html

загреб

хорватия

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андрей пленкович, зоран миланович, загреб, хорватия, в мире