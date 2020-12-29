Премьер Хорватии рассказал о последствиях землетрясения
17:35 29.12.2020 (обновлено: 19:09 29.12.2020)
БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Центр города Петриня в Хорватии, где произошло землетрясение, разрушен, работа экстренных служб продолжается, обеспечено временное размещение для 600 жителей, сообщил премьер Андрей Пленкович.
Во вторник в Хорватии около 12.20 (14.20 мск) произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Накануне город также ощутил несколько толчков, но меньшей силы, землетрясение почувствовали по всей Хорватии и в соседних странах. Глава правительства Андрей Пленкович и президент Зоран Миланович с министрами прибыли в Петриню.
"В данный момент все службы ведут поиск в разрушенных объектах, ищут, остался ли кто-то под обломками… Большая часть центра Петрини, по первым оценкам, находится в "красной зоне", то есть непригодна для жизни", - заявил глава правительства журналистам.
"В казарме в Петрине обеспечено 500 мест для ночлега людей, которые не могут вернуться к себе домой, и еще 100 в гостинице, мы контактируем с соседней Карловацкой жупанией (округом) и городом Загреб, стремимся к тому, чтобы обеспечить размещение всем, кто остался без крова, и не оставлять их на холоде", - сказал премьер Хорватии.
22 марта, 14:19Опубликовано видео последствий землетрясения в Хорватии
По данным местных властей, в Петрине погибла одна 12-летняя девочка. СМИ сообщают, что в больницу близлежащего города Сисак приняты 20 человек с травмами различной тяжести. Однако, сама больница сильно пострадала при землетрясении и происходит эвакуация пациентов и вывоз оборудования из нескольких отделений, поэтому данная цифра официально не подтверждена.