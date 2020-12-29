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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20201229/zazhor-1591297816.html
Подкаст "Это надолго". Как не допустить семейного зажора в праздники
Подкаст "Это надолго". Как не допустить семейного зажора в праздники
Традиционные тазик оливье, кастрюля крабового, селёдка под шубой. Всё залито майонезом. Новогодний семейный "зажор", в котором участвуют дети и взрослые, как правило, продолжается все праздники. Сначала дома, потом у бабушек, дедушек, других родственников. О чём нужно помнить, чтобы не переедать в праздники? Как остановиться и спастись?
2020-12-29T11:00
2020-12-29T11:00
это надолго
подкаст
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Подкаст "Это надолго". Как не допустить семейного зажора в праздники
Традиционные тазик оливье, кастрюля крабового, селёдка под шубой. Всё залито майонезом. Новогодний семейный "зажор", в котором участвуют дети и взрослые, как правило, продолжается все праздники. Сначала дома, потом у бабушек, дедушек, других родственников. О чём нужно помнить, чтобы не переедать в праздники? Как остановиться и спастись?
audio/mpeg
Подкаст "Это надолго". Как не допустить семейного зажора в праздники
Традиционные тазик оливье, кастрюля крабового, селёдка под шубой. Всё залито майонезом. Новогодний семейный "зажор", в котором участвуют дети и взрослые, как правило, продолжается все праздники. Сначала дома, потом у бабушек, дедушек, других родственников. О чём нужно помнить, чтобы не переедать в праздники? Как остановиться и спастись?
audio/mpeg
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что такое интуитивное питание и какие его принципы можно постепенно вводить в жизнь семьи.Почему мы переедаем в праздники? Как не допустить праздничного зажора? Как услышать свой организм и понять, что же хочется съесть на самом деле? Об этом Настя и Лина говорят с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, DBT-терапевтом и специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения.О принципах осознанного застолья, читайте здесь.2:30 Почему на праздники хочется много съесть4:30 Еда как проявление любви от мамы и бабушки6:00 Почему мы переедаем всей семьёй в праздники7:00 Как спастись от зажора8:30 Что делать с тазиком оливье10:30 Как аккуратно отказаться от еды в гостях, если не хочешь есть13:30 Что такое интуитивное питание 15:05 Как выйти из пищевого "запоя"18:20 Как услышать себя и понять, что же хочется съесть на самом деле21:20 Как организм может подавать сигналы, когда хочется чего-то вкусненького25:05 Как влияет на детей переход взрослого на интуитивное питаниеПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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96
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аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго". Как не допустить семейного зажора в праздники

11:00 29.12.2020
 
Это надолго
Подкаст "Это надолго". Как не допустить семейного зажора в праздники
Вчера, 11:00
Читать ria.ru в
Традиционные тазик оливье, кастрюля крабового, селёдка под шубой. Всё залито майонезом. Новогодний семейный "зажор", в котором участвуют дети и взрослые, как правило, продолжается все праздники. Сначала дома, потом у бабушек, дедушек, других родственников. О чём нужно помнить, чтобы не переедать в праздники? Как остановиться и спастись?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что такое интуитивное питание и какие его принципы можно постепенно вводить в жизнь семьи.
Почему мы переедаем в праздники? Как не допустить праздничного зажора? Как услышать свой организм и понять, что же хочется съесть на самом деле? Об этом Настя и Лина говорят с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, DBT-терапевтом и специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения.
О принципах осознанного застолья, читайте здесь.
2:30 Почему на праздники хочется много съесть
4:30 Еда как проявление любви от мамы и бабушки
6:00 Почему мы переедаем всей семьёй в праздники
7:00 Как спастись от зажора
8:30 Что делать с тазиком оливье
10:30 Как аккуратно отказаться от еды в гостях, если не хочешь есть
13:30 Что такое интуитивное питание
15:05 Как выйти из пищевого "запоя"
18:20 Как услышать себя и понять, что же хочется съесть на самом деле
21:20 Как организм может подавать сигналы, когда хочется чего-то вкусненького
25:05 Как влияет на детей переход взрослого на интуитивное питание
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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