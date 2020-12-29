https://ria.ru/20201229/zarplata-1591316690.html
Эксперт рассказал, кому должны увеличить зарплату в 2021 году
Эксперт рассказал, кому должны увеличить зарплату в 2021 году
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В 2021 году повысить зарплату работникам обязаны все работодатели на основании Трудового кодекса. Величина индексации зависит от... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T01:18
2020-12-29T01:18
2020-12-29T01:18
россия
зарплата
экономика
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В 2021 году повысить зарплату работникам обязаны все работодатели на основании Трудового кодекса. Величина индексации зависит от темпов роста цен на товары и услуги. Требование о повышении зарплаты касается и тех работодателей, у которых кто-то из сотрудников зарабатывает меньше величины МРОТ, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.Согласно ст. 133 ТК РФ, Работодатель не может платить сотрудникам, работающим на условиях полного дня, зарплату ниже МРОТ (ст. 133 ТК РФ)."В свою очередь сам порядок индексации законодательно не установлен, законодательство устанавливает лишь обязанность работодателя ее осуществлять", - уточняет эксперт.Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения индексируют зарплаты сотрудников в порядке, установленном трудовым законодательством и прочими правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Прочие работодатели производят индексацию согласно правилам, установленным коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами (ЛНА).Наличие договоров, которые подразумевают индексацию зарплат сотрудникам, проверяют сотрудники налоговой инспекции. К сожалению, по факту индексация в коммерческих фирмах не производится и даже не прописана в договорах, констатирует Краснянская.
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россия, зарплата, экономика
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В 2021 году повысить зарплату
работникам обязаны все работодатели на основании Трудового кодекса. Величина индексации зависит от темпов роста цен на товары и услуги. Требование о повышении зарплаты касается и тех работодателей, у которых кто-то из сотрудников зарабатывает меньше величины МРОТ, рассказала агентству "Прайм"
руководитель HR службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.
Согласно ст. 133 ТК РФ, Работодатель не может платить сотрудникам, работающим на условиях полного дня, зарплату ниже МРОТ (ст. 133 ТК РФ)."В свою очередь сам порядок индексации законодательно не установлен, законодательство устанавливает лишь обязанность работодателя ее осуществлять", - уточняет эксперт.
Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения индексируют зарплаты сотрудников в порядке, установленном трудовым законодательством и прочими правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Прочие работодатели производят индексацию согласно правилам, установленным коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами (ЛНА).
Наличие договоров, которые подразумевают индексацию зарплат сотрудникам, проверяют сотрудники налоговой инспекции. К сожалению, по факту индексация в коммерческих фирмах не производится и даже не прописана в договорах, констатирует Краснянская.