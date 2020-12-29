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Путин подписал закон о запрете продажи "веселящего газа"
Путин подписал закон о запрете продажи "веселящего газа"
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете продажи веселящего газа (закись азота) в немедицинских целях, соответствующий документ... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T22:12
2020-12-29T22:12
2020-12-29T22:16
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете продажи веселящего газа (закись азота) в немедицинских целях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.Закон запретит потребление в немедицинских целях и пропаганду закиси азота с 1 января 2021 года. В документе отмечается также, что потребление физлицами закиси азота не по назначению, а для "изменения состояния организма" запрещается. Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе закись азота, будет определять кабмин.Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
https://ria.ru/20201205/gaz-1587775388.html
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владимир путин, общество
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон о запрете продажи веселящего газа (закись азота) в немедицинских целях, соответствующий документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.
Закон запретит потребление в немедицинских целях и пропаганду закиси азота с 1 января 2021 года. В документе отмечается также, что потребление физлицами закиси азота не по назначению, а для "изменения состояния организма" запрещается. Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе закись азота, будет определять кабмин.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.