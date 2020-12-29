https://ria.ru/20201229/zapret-1591484610.html

Путин подписал закон о запрете продажи "веселящего газа"

Путин подписал закон о запрете продажи "веселящего газа"

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете продажи веселящего газа (закись азота) в немедицинских целях, соответствующий документ... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T22:12

2020-12-29T22:12

2020-12-29T22:16

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете продажи веселящего газа (закись азота) в немедицинских целях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.Закон запретит потребление в немедицинских целях и пропаганду закиси азота с 1 января 2021 года. В документе отмечается также, что потребление физлицами закиси азота не по назначению, а для "изменения состояния организма" запрещается. Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе закись азота, будет определять кабмин.Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

https://ria.ru/20201205/gaz-1587775388.html

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владимир путин, общество