https://ria.ru/20201229/vytrezviteli-1591481954.html

Путин подписал закон о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители

Путин подписал закон о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T21:37

2020-12-29T21:37

2020-12-29T21:37

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Этот документ дополняет инициативу, согласно которой в РФ будет восстановлена система вытрезвителей.Законом устраняется пробел правового регулирования и наделяет сотрудников полиции по согласованию с Минздравом полномочиями доставлять указанную категорию граждан в специализированные учреждения, оказывающие помощь гражданам в состоянии опьянения.

https://ria.ru/20201226/vytrezvitel-1590959662.html

россия

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россия, владимир путин, общество