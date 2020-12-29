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Путин подписал закон о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители
Путин подписал закон о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T21:37
2020-12-29T21:37
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Этот документ дополняет инициативу, согласно которой в РФ будет восстановлена система вытрезвителей.Законом устраняется пробел правового регулирования и наделяет сотрудников полиции по согласованию с Минздравом полномочиями доставлять указанную категорию граждан в специализированные учреждения, оказывающие помощь гражданам в состоянии опьянения.
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россия, владимир путин, общество

Путин подписал закон о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители

21:37 29.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкМедицинский вытрезвитель в Великом Новгороде
Медицинский вытрезвитель в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этот документ дополняет инициативу, согласно которой в РФ будет восстановлена система вытрезвителей.
Медицинский вытрезвитель в Химках - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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Законом устраняется пробел правового регулирования и наделяет сотрудников полиции по согласованию с Минздравом полномочиями доставлять указанную категорию граждан в специализированные учреждения, оказывающие помощь гражданам в состоянии опьянения.
"В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных или региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке", - отмечалось ранее в пояснительной записке к проекту закона.
 
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