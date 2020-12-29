https://ria.ru/20201229/vytrezviteli-1591481692.html
Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей
Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T21:34
2020-12-29T21:34
2020-12-29T22:56
здоровье - общество
валерий рязанский
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/18973/48/189734876_0:113:3156:1888_1920x0_80_0_0_205abfcec99669073766e20572d3cd02.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон закрепляет за органами государственной власти субъектов страны и органами местного самоуправления полномочия "по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения". В число мероприятий входит создание специализированных учреждений для указанных лиц в установленном законом региона порядке и организация их деятельности.Такие учреждения будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион.Правила организации деятельности специализированных учреждений, включая виды помощи, будет утверждать Минздрав, Минтруд и МВД.Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский ранее напоминал, что с 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует: они находились в ведении МВД, но министерство лишили этих полномочий. По его словам, упразднение медвытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации: в стране возросло число правонарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя.
https://ria.ru/20201228/vytrezvitel-1591216605.html
https://ria.ru/20201226/vytrezvitel-1590959662.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/18973/48/189734876_245:0:2912:2000_1920x0_80_0_0_baa607eb4f2f6985e2072a864e0bc793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, валерий рязанский, владимир путин, общество
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей, соответствующий документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон закрепляет за органами государственной власти субъектов страны и органами местного самоуправления полномочия "по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения". В число мероприятий входит создание специализированных учреждений для указанных лиц в установленном законом региона порядке и организация их деятельности.
Такие учреждения будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион.
Правила организации деятельности специализированных учреждений, включая виды помощи, будет утверждать Минздрав, Минтруд и МВД.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский
ранее напоминал, что с 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует: они находились в ведении МВД, но министерство лишили этих полномочий. По его словам, упразднение медвытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации: в стране возросло число правонарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя.