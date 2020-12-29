https://ria.ru/20201229/vytrezviteli-1591481692.html

Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей

Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T21:34

2020-12-29T21:34

2020-12-29T22:56

здоровье - общество

валерий рязанский

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон закрепляет за органами государственной власти субъектов страны и органами местного самоуправления полномочия "по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения". В число мероприятий входит создание специализированных учреждений для указанных лиц в установленном законом региона порядке и организация их деятельности.Такие учреждения будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион.Правила организации деятельности специализированных учреждений, включая виды помощи, будет утверждать Минздрав, Минтруд и МВД.Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский ранее напоминал, что с 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует: они находились в ведении МВД, но министерство лишили этих полномочий. По его словам, упразднение медвытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации: в стране возросло число правонарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя.

https://ria.ru/20201228/vytrezvitel-1591216605.html

https://ria.ru/20201226/vytrezvitel-1590959662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, валерий рязанский, владимир путин, общество