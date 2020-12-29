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Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей
Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T21:34
2020-12-29T22:56
здоровье - общество
валерий рязанский
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон закрепляет за органами государственной власти субъектов страны и органами местного самоуправления полномочия "по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения". В число мероприятий входит создание специализированных учреждений для указанных лиц в установленном законом региона порядке и организация их деятельности.Такие учреждения будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион.Правила организации деятельности специализированных учреждений, включая виды помощи, будет утверждать Минздрав, Минтруд и МВД.Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский ранее напоминал, что с 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует: они находились в ведении МВД, но министерство лишили этих полномочий. По его словам, упразднение медвытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации: в стране возросло число правонарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя.
https://ria.ru/20201228/vytrezvitel-1591216605.html
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здоровье - общество, валерий рязанский, владимир путин, общество

Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей

21:34 29.12.2020 (обновлено: 22:56 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкМедицинский вытрезвитель в Великом Новгороде
Медицинский вытрезвитель в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон закрепляет за органами государственной власти субъектов страны и органами местного самоуправления полномочия "по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения". В число мероприятий входит создание специализированных учреждений для указанных лиц в установленном законом региона порядке и организация их деятельности.
Пациент медицинского вытрезвителя - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 13:43Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали восстановление вытрезвителей в России
Такие учреждения будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион.
Правила организации деятельности специализированных учреждений, включая виды помощи, будет утверждать Минздрав, Минтруд и МВД.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский ранее напоминал, что с 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует: они находились в ведении МВД, но министерство лишили этих полномочий. По его словам, упразднение медвытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации: в стране возросло число правонарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя.
Медицинский вытрезвитель в Химках - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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