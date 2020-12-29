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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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Главы России и Китая встретятся "как только позволит обстановка" - посол
Главы России и Китая встретятся "как только позволит обстановка" - посол
Высшие руководители России и Китая встретятся, как только позволит эпидемиологическая обстановка, заявил 29 декабря посол России в КНР Андрей Денисов. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:14
2020-12-29T15:14
россия-китай: главное
андрей денисов
владимир путин
китай
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МОСКВА, 29 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Высшие руководители России и Китая встретятся, как только позволит эпидемиологическая обстановка, заявил 29 декабря посол России в КНР Андрей Денисов. "Как только обстановка позволит – мы немедленно возобновим личные контакты на всех уровнях", - подчеркнул дипломат.Он напомнил, что в 2020 году Владимир Путин должен был посетить Китай, однако визита не состоялось из-за сложной эпидемической ситуации. "Надеемся, что в наступающем году президент России будет первым главой государства, который сможет посетить Китай. То же касается и премьер-министра России, который уже получил приглашение. Надеемся, что он сможет им воспользоваться в ближайшее время", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Говоря о перспективах российско-китайского экономического сотрудничества, посол выразил уверенность в сохранении тенденции на наращивание поставок российской сельхозпродукции в КНР, на продолжение активного инвестиционного сотрудничества в энергетике, нефте- и газохимии.Денисов напомнил, что пандемия коронавируса практически не повлияла на общий объем российско-китайской торговли в нынешнем году. Самый серьезный ущерб пандемия нанесла двустороннему приграничному сотрудничеству на уровне средних и малых предприятий, констатировал дипломат. "Хочется надеяться, что условия для выживания малого и среднего бизнеса будут лучше в 2021 году", - резюмировал он.
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андрей денисов, владимир путин, китай

Главы России и Китая встретятся "как только позволит обстановка" - посол

15:14 29.12.2020
 
© Фото : сайт посольства РФ в КНРПосол РФ в КНР Андрей Денисов
Посол РФ в КНР Андрей Денисов - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : сайт посольства РФ в КНР
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МОСКВА, 29 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Высшие руководители России и Китая встретятся, как только позволит эпидемиологическая обстановка, заявил 29 декабря посол России в КНР Андрей Денисов.
"Как только обстановка позволит – мы немедленно возобновим личные контакты на всех уровнях", - подчеркнул дипломат.
Он напомнил, что в 2020 году Владимир Путин должен был посетить Китай, однако визита не состоялось из-за сложной эпидемической ситуации. "Надеемся, что в наступающем году президент России будет первым главой государства, который сможет посетить Китай. То же касается и премьер-министра России, который уже получил приглашение. Надеемся, что он сможет им воспользоваться в ближайшее время", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Говоря о перспективах российско-китайского экономического сотрудничества, посол выразил уверенность в сохранении тенденции на наращивание поставок российской сельхозпродукции в КНР, на продолжение активного инвестиционного сотрудничества в энергетике, нефте- и газохимии.
Денисов напомнил, что пандемия коронавируса практически не повлияла на общий объем российско-китайской торговли в нынешнем году. Самый серьезный ущерб пандемия нанесла двустороннему приграничному сотрудничеству на уровне средних и малых предприятий, констатировал дипломат. "Хочется надеяться, что условия для выживания малого и среднего бизнеса будут лучше в 2021 году", - резюмировал он.
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