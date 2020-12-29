https://ria.ru/20201229/voz-1591321146.html

Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса

Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, в том числе связанными с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T06:50

2020-12-29T06:50

2020-12-29T06:50

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

оон

в мире

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, в том числе связанными с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Женеве.По его словам, "в грядущем году ожидаются <…> новые проблемы - например, новые разновидности COVID-19". Кроме того, как передает AP, Гебрейесус указал на необходимость оказывать помощь людям, которые устали от пандемии. Глава ВОЗ также призвал обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами. В середине декабря стало известно о "британской" мутации SARS-CoV-2. Предположительно, этот штамм на 70 процентов заразнее обычного варианта вируса, однако данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. Случаи заражения VUI-202012/01 уже выявили в ряде стран, помимо самого Соединенного Королевства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, оон, в мире