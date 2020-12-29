https://ria.ru/20201229/voz-1591321146.html
Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, в том числе связанными с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T06:50
2020-12-29T06:50
2020-12-29T06:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591279683_71:613:2622:2048_1920x0_80_0_0_31da0e8b16459c162b17ffb8ced20653.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, в том числе связанными с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Женеве.По его словам, "в грядущем году ожидаются <…> новые проблемы - например, новые разновидности COVID-19". Кроме того, как передает AP, Гебрейесус указал на необходимость оказывать помощь людям, которые устали от пандемии. Глава ВОЗ также призвал обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами. В середине декабря стало известно о "британской" мутации SARS-CoV-2. Предположительно, этот штамм на 70 процентов заразнее обычного варианта вируса, однако данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. Случаи заражения VUI-202012/01 уже выявили в ряде стран, помимо самого Соединенного Королевства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591279683_341:605:2265:2048_1920x0_80_0_0_082c09863b34076459ffbf0900a8640b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, оон, в мире