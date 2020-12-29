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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/voz-1591321146.html
Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, в том числе связанными с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T06:50
2020-12-29T06:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
оон
в мире
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, в том числе связанными с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Женеве.По его словам, "в грядущем году ожидаются &lt;…&gt; новые проблемы - например, новые разновидности COVID-19". Кроме того, как передает AP, Гебрейесус указал на необходимость оказывать помощь людям, которые устали от пандемии. Глава ВОЗ также призвал обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами. В середине декабря стало известно о "британской" мутации SARS-CoV-2. Предположительно, этот штамм на 70 процентов заразнее обычного варианта вируса, однако данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. Случаи заражения VUI-202012/01 уже выявили в ряде стран, помимо самого Соединенного Королевства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, оон, в мире

Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса

06:50 29.12.2020
 
© РИА Новости / Кристиан Манг / Перейти в фотобанкСитуация в связи с принятием мер против коронавируса в Германии
Ситуация в связи с принятием мер против коронавируса в Германии - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Кристиан Манг
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, в том числе связанными с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Женеве.
По его словам, "в грядущем году ожидаются <…> новые проблемы - например, новые разновидности COVID-19". Кроме того, как передает AP, Гебрейесус указал на необходимость оказывать помощь людям, которые устали от пандемии.
Глава ВОЗ также призвал обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами.
В середине декабря стало известно о "британской" мутации SARS-CoV-2. Предположительно, этот штамм на 70 процентов заразнее обычного варианта вируса, однако данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. Случаи заражения VUI-202012/01 уже выявили в ряде стран, помимо самого Соединенного Королевства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗООНВ мире
 
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