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Подмосковных водителей предупредили о ледяном дожде в новогоднюю ночь
Подмосковных водителей предупредили о ледяном дожде в новогоднюю ночь
Ледяной дождь ожидается в Подмосковье в новогоднюю ночь, водителям и пешеходам следует проявить внимательность на дорогах, предупредили в региональном... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:07
2020-12-29T16:20
новый год—2021
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в Подмосковье в новогоднюю ночь, водителям и пешеходам следует проявить внимательность на дорогах, предупредили в региональном минтрансе."В новогоднюю ночь есть вероятность ледяных дождей. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными в черте города и соблюдать скоростной режим, не маневрировать, держать дистанцию", - говорится в сообщении.Пешеходы должны ожидать транспорт строго на посадочных площадках, переходить дорогу в зонах пешеходных переходов, в темное время надеть световозвращатели, подчеркнули в ведомстве.
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московская область (подмосковье), общество

Подмосковных водителей предупредили о ледяном дожде в новогоднюю ночь

16:07 29.12.2020 (обновлено: 16:20 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПоследствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в Подмосковье в новогоднюю ночь, водителям и пешеходам следует проявить внимательность на дорогах, предупредили в региональном минтрансе.
"В новогоднюю ночь есть вероятность ледяных дождей. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными в черте города и соблюдать скоростной режим, не маневрировать, держать дистанцию", - говорится в сообщении.
Пешеходы должны ожидать транспорт строго на посадочных площадках, переходить дорогу в зонах пешеходных переходов, в темное время надеть световозвращатели, подчеркнули в ведомстве.
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