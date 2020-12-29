https://ria.ru/20201229/voditeli-1591412824.html

Подмосковных водителей предупредили о ледяном дожде в новогоднюю ночь

Подмосковных водителей предупредили о ледяном дожде в новогоднюю ночь

Ледяной дождь ожидается в Подмосковье в новогоднюю ночь, водителям и пешеходам следует проявить внимательность на дорогах, предупредили в региональном... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:07

2020-12-29T16:07

2020-12-29T16:20

новый год—2021

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в Подмосковье в новогоднюю ночь, водителям и пешеходам следует проявить внимательность на дорогах, предупредили в региональном минтрансе."В новогоднюю ночь есть вероятность ледяных дождей. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными в черте города и соблюдать скоростной режим, не маневрировать, держать дистанцию", - говорится в сообщении.Пешеходы должны ожидать транспорт строго на посадочных площадках, переходить дорогу в зонах пешеходных переходов, в темное время надеть световозвращатели, подчеркнули в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/pogoda-1591200605.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество