https://ria.ru/20201229/voditeli-1591412824.html
Подмосковных водителей предупредили о ледяном дожде в новогоднюю ночь
Подмосковных водителей предупредили о ледяном дожде в новогоднюю ночь
Ледяной дождь ожидается в Подмосковье в новогоднюю ночь, водителям и пешеходам следует проявить внимательность на дорогах, предупредили в региональном... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:07
2020-12-29T16:07
2020-12-29T16:20
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московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в Подмосковье в новогоднюю ночь, водителям и пешеходам следует проявить внимательность на дорогах, предупредили в региональном минтрансе."В новогоднюю ночь есть вероятность ледяных дождей. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными в черте города и соблюдать скоростной режим, не маневрировать, держать дистанцию", - говорится в сообщении.Пешеходы должны ожидать транспорт строго на посадочных площадках, переходить дорогу в зонах пешеходных переходов, в темное время надеть световозвращатели, подчеркнули в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20201228/pogoda-1591200605.html
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московская область (подмосковье), общество