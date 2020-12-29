https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591480253.html
В РФПИ объяснили ограничение поставок "Спутника V" в США и Европу
В РФПИ объяснили ограничение поставок "Спутника V" в США и Европу
Поставки вакцины "Спутник V" в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T21:18
2020-12-29T21:18
2020-12-29T21:50
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
азия
сша
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Поставки вакцины "Спутник V" в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Мы абсолютно реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США, поставки в Европу будут ограничены, хотя мы могли бы, в том числе, поставлять аллергикам, у которых сейчас сильная аллергия на ряд других вакцин", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Но мы поставим в Венгрию, безусловно, Сербия - также в ближайшее время объявим о хороших новостях по Сербии. Но с европейскими странами будем двигаться постепенно", - добавил Дмитриев.Он отметил, что основными рынками являются Латинская Америка, Ближний Восток, Азия, Африка.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591327967.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, азия, сша, экономика