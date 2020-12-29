https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591480253.html

В РФПИ объяснили ограничение поставок "Спутника V" в США и Европу

В РФПИ объяснили ограничение поставок "Спутника V" в США и Европу

Поставки вакцины "Спутник V" в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T21:18

2020-12-29T21:18

2020-12-29T21:50

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

азия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_b1334d2c50f7aef1b5466f0485702743.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Поставки вакцины "Спутник V" в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Мы абсолютно реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США, поставки в Европу будут ограничены, хотя мы могли бы, в том числе, поставлять аллергикам, у которых сейчас сильная аллергия на ряд других вакцин", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Но мы поставим в Венгрию, безусловно, Сербия - также в ближайшее время объявим о хороших новостях по Сербии. Но с европейскими странами будем двигаться постепенно", - добавил Дмитриев.Он отметил, что основными рынками являются Латинская Америка, Ближний Восток, Азия, Африка.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591327967.html

латинская америка

азия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, азия, сша, экономика