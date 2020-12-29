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https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591457436.html
Врач назвал условие для допуска вакцины "Спутник V" в Эстонию
Врач назвал условие для допуска вакцины "Спутник V" в Эстонию
Российская вакцина "Спутник-V" будет допущена в Эстонию, если пройдет регистрацию в ЕС, заявил во вторник известный в республике врач Аркадий Попов. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:04
2020-12-29T19:04
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
эстония
таллин
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 дек - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник-V" будет допущена в Эстонию, если пройдет регистрацию в ЕС, заявил во вторник известный в республике врач Аркадий Попов.Попов до недавнего времени возглавлял кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, а с декабря занял должность председателя правления Ляэне-Таллинской центральной больницы. Он был признан гражданином 2020 года в Эстонии за большой вклад в борьбу с коронавирусом."Если вакцина пройдет регистрацию в ЕС и будет допущена к использованию Европейским департаментом по лекарствам, никаких ограничений быть не должно", - сказал Попов изданию Postimees.Врач также не исключает, что сотрудничество "Спутник-V" и AstraZeneca может вылиться во вполне конкретный результат. "Вполне возможно. Я не исключаю такого варианта, тем более что документы о сотрудничестве подписаны. Почему бы нет? Во время пандемии должна быть обеспечена доступность препаратов", - считает Попов.По его словам, представители AstraZeneca очень надеются, что в начале января будет опубликован доклад об эффективности вакцины и эти данные будут подтверждены. После этого фирма рассчитывает получить разрешение на продажу. Они ищут варианты, чтобы выйти на рынок и получить эффективный защитный ответ иммунной системы, в том числе комбинируя использование вакцины AstraZeneca со "Спутник-V"."По большому счету вакцины AstraZeneca и "Спутник V" сходны по механизму действия. Это векторные вакцины. При их разработке используется другой, более безобидный вирус, чтобы переносить частички обезвреженного опасного вируса. В данном случае вектором является аденовирус", - пояснил Попов.Двадцать седьмого декабря в Эстонии началась вакцинация от коронавируса. Поступившая первая партия вакцин PfizerBioNTech из 9750 доз предназначена в первую очередь для медицинских работников, поскольку они имеют более высокий риск заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19. Всего вакцинами из этой партии можно будет привить чуть менее 5 тысяч человек. Дополнительные партии вакцины будут поступать еженедельно с начала января 2021 года. Первые партии 26 декабря были доставлены в Таллин.По предварительным договорам, Эстония забронировала поставку нескольких вакцин от коронавируса: PfizerBioNTech (603876 доз), AstraZeneca (1,33 миллиона доз) и Jannsen Pharmaceutica NV (300 тысяч курсов вакцины). Также Эстония продолжает вести переговоры и с другими производителями вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591439496.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , эстония, таллин, в мире

Врач назвал условие для допуска вакцины "Спутник V" в Эстонию

19:04 29.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : РФПИ
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 дек - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник-V" будет допущена в Эстонию, если пройдет регистрацию в ЕС, заявил во вторник известный в республике врач Аркадий Попов.
Попов до недавнего времени возглавлял кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, а с декабря занял должность председателя правления Ляэне-Таллинской центральной больницы. Он был признан гражданином 2020 года в Эстонии за большой вклад в борьбу с коронавирусом.
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"Если вакцина пройдет регистрацию в ЕС и будет допущена к использованию Европейским департаментом по лекарствам, никаких ограничений быть не должно", - сказал Попов изданию Postimees.
Врач также не исключает, что сотрудничество "Спутник-V" и AstraZeneca может вылиться во вполне конкретный результат. "Вполне возможно. Я не исключаю такого варианта, тем более что документы о сотрудничестве подписаны. Почему бы нет? Во время пандемии должна быть обеспечена доступность препаратов", - считает Попов.
По его словам, представители AstraZeneca очень надеются, что в начале января будет опубликован доклад об эффективности вакцины и эти данные будут подтверждены. После этого фирма рассчитывает получить разрешение на продажу. Они ищут варианты, чтобы выйти на рынок и получить эффективный защитный ответ иммунной системы, в том числе комбинируя использование вакцины AstraZeneca со "Спутник-V".
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"По большому счету вакцины AstraZeneca и "Спутник V" сходны по механизму действия. Это векторные вакцины. При их разработке используется другой, более безобидный вирус, чтобы переносить частички обезвреженного опасного вируса. В данном случае вектором является аденовирус", - пояснил Попов.
Двадцать седьмого декабря в Эстонии началась вакцинация от коронавируса. Поступившая первая партия вакцин PfizerBioNTech из 9750 доз предназначена в первую очередь для медицинских работников, поскольку они имеют более высокий риск заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19. Всего вакцинами из этой партии можно будет привить чуть менее 5 тысяч человек. Дополнительные партии вакцины будут поступать еженедельно с начала января 2021 года. Первые партии 26 декабря были доставлены в Таллин.
По предварительным договорам, Эстония забронировала поставку нескольких вакцин от коронавируса: PfizerBioNTech (603876 доз), AstraZeneca (1,33 миллиона доз) и Jannsen Pharmaceutica NV (300 тысяч курсов вакцины). Также Эстония продолжает вести переговоры и с другими производителями вакцин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоAstraZenecaЭстонияТаллинВ мире
 
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