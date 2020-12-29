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Венесуэла закупит "Спутник V" для вакцинации десяти миллионов человек
Венесуэла закупит "Спутник V" для вакцинации десяти миллионов человек
Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее, сообщила... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:25
2020-12-29T18:25
2020-12-29T18:25
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
делси родригес
здоровье - общество
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 янв - РИА Новости. Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее, сообщила журналистам вице-президент страны Делси Родригес.Ее выступление транслировалось в эфире телеканала Telesur."Венесуэла только что подписала контракт для приобретения вакцины "Спутник V", мы находимся на первом этапе, контракт подписан для вакцинации 10 миллионов человек", - сообщила она"Это безопасная вакцина, для нас это шаг вперед. Мы готовы начать вакцинацию населения как можно скорее", - добавила она."Хочу поблагодарить наших венесуэльских коллег за подписание этого документа, это результат очень важной работы, реализованной венесуэльскими медиками в части испытаний (вакцины)", - сказал в свою очередь посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, делси родригес, здоровье - общество, венесуэла, в мире