https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591439496.html

Медведчук назвал отказ Украины от российской вакцины преступлением

Медведчук назвал отказ Украины от российской вакцины преступлением

Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук утверждает, что отказ властей Украины от российской... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:57

2020-12-29T17:57

2020-12-29T17:57

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

александр гинцбург

максим степанов

виктор медведчук

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416824_0:8:601:346_1920x0_80_0_0_6d2b35aa2ef8c0b58bd7ad2b25f11878.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук утверждает, что отказ властей Украины от российской вакцины "Спутник V" против коронавируса COVID-19 является преступлением и виновные должны понести ответственность.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний."Производство (вакцины "Спутник-V" - ред.) могло начаться в мае-начале июня 2021 года. Именно с этого времени могла быть начата массовая вакцинация граждан Украины… Люди начали бы выходить из тех ограничений, которые были введены карантинами, локдаунами и многими другими мерами… То, что власть этого не сделала, означает, что она должна нести ответственность за эти преступные действия по отношению к здоровью и жизни украинских граждан", - сказал Медведчук в интервью изданию Vesti.ua, опубликованном во вторник.Он подчеркнул, что Украина могла бы таким образом обезопасить своих граждан, а также восстановить экономику и обеспечивать реальным содержанием социальную сферу.Медведчук в начале декабря посетил Центр Гамалеи в Москве, где встретился с директором центра Александром Гинцбургом и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.

https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591311995.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, александр гинцбург, максим степанов, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, украина, в мире