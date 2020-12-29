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https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591439496.html
Медведчук назвал отказ Украины от российской вакцины преступлением
Медведчук назвал отказ Украины от российской вакцины преступлением
Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук утверждает, что отказ властей Украины от российской... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:57
2020-12-29T17:57
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
александр гинцбург
максим степанов
виктор медведчук
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук утверждает, что отказ властей Украины от российской вакцины "Спутник V" против коронавируса COVID-19 является преступлением и виновные должны понести ответственность.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний."Производство (вакцины "Спутник-V" - ред.) могло начаться в мае-начале июня 2021 года. Именно с этого времени могла быть начата массовая вакцинация граждан Украины… Люди начали бы выходить из тех ограничений, которые были введены карантинами, локдаунами и многими другими мерами… То, что власть этого не сделала, означает, что она должна нести ответственность за эти преступные действия по отношению к здоровью и жизни украинских граждан", - сказал Медведчук в интервью изданию Vesti.ua, опубликованном во вторник.Он подчеркнул, что Украина могла бы таким образом обезопасить своих граждан, а также восстановить экономику и обеспечивать реальным содержанием социальную сферу.Медведчук в начале декабря посетил Центр Гамалеи в Москве, где встретился с директором центра Александром Гинцбургом и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.
https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591311995.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, александр гинцбург, максим степанов, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, украина, в мире

Медведчук назвал отказ Украины от российской вакцины преступлением

17:57 29.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук утверждает, что отказ властей Украины от российской вакцины "Спутник V" против коронавируса COVID-19 является преступлением и виновные должны понести ответственность.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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"Производство (вакцины "Спутник-V" - ред.) могло начаться в мае-начале июня 2021 года. Именно с этого времени могла быть начата массовая вакцинация граждан Украины… Люди начали бы выходить из тех ограничений, которые были введены карантинами, локдаунами и многими другими мерами… То, что власть этого не сделала, означает, что она должна нести ответственность за эти преступные действия по отношению к здоровью и жизни украинских граждан", - сказал Медведчук в интервью изданию Vesti.ua, опубликованном во вторник.
Он подчеркнул, что Украина могла бы таким образом обезопасить своих граждан, а также восстановить экономику и обеспечивать реальным содержанием социальную сферу.
Медведчук в начале декабря посетил Центр Гамалеи в Москве, где встретился с директором центра Александром Гинцбургом и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.
В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньАлександр ГинцбургМаксим СтепановВиктор МедведчукРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВОЗУкраинаВ мире
 
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