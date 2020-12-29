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Российский посол рассказал о переговорах с Китаем по вакцине "Спутник V"
Российский посол рассказал о переговорах с Китаем по вакцине "Спутник V"
Переговоры РФПИ с китайской стороной о производстве в КНР российской вакцины "Спутник V" крайне тяжелые, но они идут и уже есть прогресс, заявил на... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:58
2020-12-29T15:58
2020-12-29T15:58
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
андрей денисов
китай
белоруссия
бразилия
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ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Переговоры РФПИ с китайской стороной о производстве в КНР российской вакцины "Спутник V" крайне тяжелые, но они идут и уже есть прогресс, заявил на пресс-конференции во вторник посол России в Китае Андрей Денисов."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), выступающий в данном случае представителем российской стороны, ведет переговоры с одной из китайских фармакологических компаний об организации производства в Китае российской вакцины "Спутник V", которая уже зарегистрирована в России", - заявил посол.Он отметил, что "это очень сложные переговоры, которые затрагивают не только коммерческие вопросы, а целый широкий круг технических и организационных вопросов, которые находятся в компетенции целого ряда правительственных ведомств и Китая, и России"."Это очень непростые переговоры, но они идут, прогресс есть", - подчеркнул дипломат.Он также выразил надежду, что переговоры завершатся еще одним проектом в рамках сотрудничества двух стран и перейдут в практическую стадию."Самое главное, что у этих проектов имеется поддержка на правительственном уровне и с китайской, и с российской стороны", - отметил Денисов.Ранее тибетская компания Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding сообщила, что получила право на регистрацию, разработку, производство и импорт российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Также сообщалось, что прежде чем вакцина поступит в продажу, она, в соответствии с требованием законодательства КНР, должна пройти в Китае доклинические исследования и три фазы клинических испытаний.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2020-12-29T15:58
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, андрей денисов, китай, белоруссия, бразилия
ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости.
Переговоры РФПИ
с китайской стороной о производстве в КНР российской вакцины "Спутник V" крайне тяжелые, но они идут и уже есть прогресс, заявил на пресс-конференции во вторник посол России в Китае Андрей Денисов
.
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), выступающий в данном случае представителем российской стороны, ведет переговоры с одной из китайских фармакологических компаний об организации производства в Китае российской вакцины "Спутник V", которая уже зарегистрирована в России", - заявил посол.
Он отметил, что "это очень сложные переговоры, которые затрагивают не только коммерческие вопросы, а целый широкий круг технических и организационных вопросов, которые находятся в компетенции целого ряда правительственных ведомств и Китая, и России".
"Это очень непростые переговоры, но они идут, прогресс есть", - подчеркнул дипломат.
Он также выразил надежду, что переговоры завершатся еще одним проектом в рамках сотрудничества двух стран и перейдут в практическую стадию.
"Самое главное, что у этих проектов имеется поддержка на правительственном уровне и с китайской, и с российской стороны", - отметил Денисов.
Ранее тибетская компания Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding сообщила, что получила право на регистрацию, разработку, производство и импорт российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Также сообщалось, что прежде чем вакцина поступит в продажу, она, в соответствии с требованием законодательства КНР, должна пройти в Китае доклинические исследования и три фазы клинических испытаний.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.