https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591410160.html

Российский посол рассказал о переговорах с Китаем по вакцине "Спутник V"

Российский посол рассказал о переговорах с Китаем по вакцине "Спутник V"

Переговоры РФПИ с китайской стороной о производстве в КНР российской вакцины "Спутник V" крайне тяжелые, но они идут и уже есть прогресс, заявил на... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:58

2020-12-29T15:58

2020-12-29T15:58

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

андрей денисов

китай

белоруссия

бразилия

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ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Переговоры РФПИ с китайской стороной о производстве в КНР российской вакцины "Спутник V" крайне тяжелые, но они идут и уже есть прогресс, заявил на пресс-конференции во вторник посол России в Китае Андрей Денисов."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), выступающий в данном случае представителем российской стороны, ведет переговоры с одной из китайских фармакологических компаний об организации производства в Китае российской вакцины "Спутник V", которая уже зарегистрирована в России", - заявил посол.Он отметил, что "это очень сложные переговоры, которые затрагивают не только коммерческие вопросы, а целый широкий круг технических и организационных вопросов, которые находятся в компетенции целого ряда правительственных ведомств и Китая, и России"."Это очень непростые переговоры, но они идут, прогресс есть", - подчеркнул дипломат.Он также выразил надежду, что переговоры завершатся еще одним проектом в рамках сотрудничества двух стран и перейдут в практическую стадию."Самое главное, что у этих проектов имеется поддержка на правительственном уровне и с китайской, и с российской стороны", - отметил Денисов.Ранее тибетская компания Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding сообщила, что получила право на регистрацию, разработку, производство и импорт российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Также сообщалось, что прежде чем вакцина поступит в продажу, она, в соответствии с требованием законодательства КНР, должна пройти в Китае доклинические исследования и три фазы клинических испытаний.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

белоруссия

бразилия

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-29T15:58 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, андрей денисов, китай, белоруссия, бразилия