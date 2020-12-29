https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591389832.html

МИД Турции рассказал о сотрудничестве с Россией по вакцине "Спутник V"

МИД Турции рассказал о сотрудничестве с Россией по вакцине "Спутник V"

Сотрудничество Турции и России по вакцине от коронавируса "Спутник V" продвигается положительно, речь идет не только о поставках, но и о совместном... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:14

2020-12-29T14:14

2020-12-29T14:24

здоровье - общество

сергей лавров

в мире

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

мевлют чавушоглу

мид турции

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СОЧИ, 29 дек - РИА Новости. Сотрудничество Турции и России по вакцине от коронавируса "Спутник V" продвигается положительно, речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Касательно вакцины "Спутник V"... Вчера во время заседания совета министров министр здравоохранения заявил, что это сотрудничество идет в нормальном русле, речь идет не только об односторонней поставке вакцины, речь идет и о совместном производстве этой вакцины, работа идет положительно", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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турция

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здоровье - общество, сергей лавров, в мире, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мевлют чавушоглу, мид турции, турция