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МИД Турции рассказал о сотрудничестве с Россией по вакцине "Спутник V"
МИД Турции рассказал о сотрудничестве с Россией по вакцине "Спутник V"
Сотрудничество Турции и России по вакцине от коронавируса "Спутник V" продвигается положительно, речь идет не только о поставках, но и о совместном... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:14
2020-12-29T14:24
здоровье - общество
сергей лавров
в мире
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
мевлют чавушоглу
мид турции
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СОЧИ, 29 дек - РИА Новости. Сотрудничество Турции и России по вакцине от коронавируса "Спутник V" продвигается положительно, речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Касательно вакцины "Спутник V"... Вчера во время заседания совета министров министр здравоохранения заявил, что это сотрудничество идет в нормальном русле, речь идет не только об односторонней поставке вакцины, речь идет и о совместном производстве этой вакцины, работа идет положительно", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, сергей лавров, в мире, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мевлют чавушоглу, мид турции, турция

МИД Турции рассказал о сотрудничестве с Россией по вакцине "Спутник V"

14:14 29.12.2020 (обновлено: 14:24 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции. - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 29 дек - РИА Новости. Сотрудничество Турции и России по вакцине от коронавируса "Спутник V" продвигается положительно, речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Касательно вакцины "Спутник V"... Вчера во время заседания совета министров министр здравоохранения заявил, что это сотрудничество идет в нормальном русле, речь идет не только об односторонней поставке вакцины, речь идет и о совместном производстве этой вакцины, работа идет положительно", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровВ миреВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМевлют ЧавушоглуМИД ТурцииТурция
 
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