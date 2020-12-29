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Казахстан планирует производить "Спутник V" для внутренних нужд
Казахстан планирует производить "Спутник V" для внутренних нужд
Казахстан планирует производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для вакцинации в республике, вопрос ее экспорта не рассматривался, сообщили РИА... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:53
2020-12-29T12:53
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
коронавирусы
здоровье - общество
снг
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 29 дек - РИА Новости. Казахстан планирует производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для вакцинации в республике, вопрос ее экспорта не рассматривался, сообщили РИА Новости в комитете медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения республики.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите СНГ сообщал, что республика будет экспортировать вакцину от коронавируса, производство которой планируется в стране, но не уточнял, о какой именно вакцине идет речь."На сегодняшний день прорабатывается совместное производство российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 на площадке отечественного производителя ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс". Проект будет осуществляться на собственные средства производителей. Планируемое производство вакцины "Спутник V" предусмотрено для вакцинации в Республике Казахстан, экспорт вакцины "Спутник V" не рассматривался", - сообщили РИА Новости в комитете.Ранее пресс-служба правительства сообщала, что Казахстан начнет массовую вакцинацию своей вакциной в марте, пока в рамках третьей фазы исследований прививаются 3 тысячи добровольцев. Кроме того, 21 декабря на Карагандинском фармацевтическом комплексе (в центральном Казахстане) был дан старт производству российской вакцины "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз отправлена для проверки качества в РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, коронавирусы, здоровье - общество, снг, казахстан

Казахстан планирует производить "Спутник V" для внутренних нужд

12:53 29.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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НУР-СУЛТАН, 29 дек - РИА Новости. Казахстан планирует производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для вакцинации в республике, вопрос ее экспорта не рассматривался, сообщили РИА Новости в комитете медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения республики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите СНГ сообщал, что республика будет экспортировать вакцину от коронавируса, производство которой планируется в стране, но не уточнял, о какой именно вакцине идет речь.
"На сегодняшний день прорабатывается совместное производство российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 на площадке отечественного производителя ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс". Проект будет осуществляться на собственные средства производителей. Планируемое производство вакцины "Спутник V" предусмотрено для вакцинации в Республике Казахстан, экспорт вакцины "Спутник V" не рассматривался", - сообщили РИА Новости в комитете.
Ранее пресс-служба правительства сообщала, что Казахстан начнет массовую вакцинацию своей вакциной в марте, пока в рамках третьей фазы исследований прививаются 3 тысячи добровольцев. Кроме того, 21 декабря на Карагандинском фармацевтическом комплексе (в центральном Казахстане) был дан старт производству российской вакцины "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз отправлена для проверки качества в РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСНГКазахстан
 
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