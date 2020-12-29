https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591359524.html
В Белоруссии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19
В Белоруссии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19
Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что локализованная российская вакцина от нового коронавируса COVID-19 может начать производиться в стране в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:10
2020-12-29T12:10
2020-12-29T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения белоруссии
здоровье - общество
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578480340_0:0:3293:1852_1920x0_80_0_0_ffd5165830f5e1e23a1f6585d3309ef4.jpg
МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что локализованная российская вакцина от нового коронавируса COVID-19 может начать производиться в стране в феврале-марте.По его словам, во взаимодействии с российскими партнерами республика находится "на выходе (процесса – ред.) по локализации, выпуску готовых форм вакцины "Спутник V" на мощностях наших (белорусских – ред.) фармпредприятий". Министр уточнил, что речь идет о предприятии "Белмедпрепараты", которое имеет необходимую производственную базу, научный потенциал и долгие кооперационные связи с российской стороной.В начале ноября в телефонном разговоре президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве ранее сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в этом году. Сообщалось, что выпуск вакцины может быть организован на госпредприятии "Белмедпрепараты".Сергей Казакевич - генеральный директор госпредприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" , в который входят "Белмедпрепараты", - ранее заявил, что производство российской вакцины в Белоруссии планируют начать во втором квартале 2021 года, выпуск будут осваивать постепенно три производственные площадки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591329467.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040600_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_de059e30a2159a1861c04b7b55a7c06a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения белоруссии, здоровье - общество, белоруссия, в мире
МИНСК, 29 дек – РИА Новости.
Глава Минздрава Белоруссии
Дмитрий Пиневич заявил, что локализованная российская вакцина от нового коронавируса COVID-19 может начать производиться в стране в феврале-марте.
"Думаю, что в конце февраля – начале марта у нас будет получена вакцина, локализованная здесь", - сказал министр журналистам во вторник в Минске.
По его словам, во взаимодействии с российскими партнерами республика находится "на выходе (процесса – ред.) по локализации, выпуску готовых форм вакцины "Спутник V" на мощностях наших (белорусских – ред.) фармпредприятий". Министр уточнил, что речь идет о предприятии "Белмедпрепараты", которое имеет необходимую производственную базу, научный потенциал и долгие кооперационные связи с российской стороной.
В начале ноября в телефонном разговоре президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве ранее сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в этом году. Сообщалось, что выпуск вакцины может быть организован на госпредприятии "Белмедпрепараты".
Сергей Казакевич - генеральный директор госпредприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" , в который входят "Белмедпрепараты", - ранее заявил, что производство российской вакцины в Белоруссии планируют начать во втором квартале 2021 года, выпуск будут осваивать постепенно три производственные площадки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.