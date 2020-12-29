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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591359524.html
В Белоруссии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19
В Белоруссии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19
Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что локализованная российская вакцина от нового коронавируса COVID-19 может начать производиться в стране в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:10
2020-12-29T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения белоруссии
здоровье - общество
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что локализованная российская вакцина от нового коронавируса COVID-19 может начать производиться в стране в феврале-марте.По его словам, во взаимодействии с российскими партнерами республика находится "на выходе (процесса – ред.) по локализации, выпуску готовых форм вакцины "Спутник V" на мощностях наших (белорусских – ред.) фармпредприятий". Министр уточнил, что речь идет о предприятии "Белмедпрепараты", которое имеет необходимую производственную базу, научный потенциал и долгие кооперационные связи с российской стороной.В начале ноября в телефонном разговоре президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве ранее сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в этом году. Сообщалось, что выпуск вакцины может быть организован на госпредприятии "Белмедпрепараты".Сергей Казакевич - генеральный директор госпредприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" , в который входят "Белмедпрепараты", - ранее заявил, что производство российской вакцины в Белоруссии планируют начать во втором квартале 2021 года, выпуск будут осваивать постепенно три производственные площадки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения белоруссии, здоровье - общество, белоруссия, в мире

В Белоруссии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19

12:10 29.12.2020 (обновлено: 12:23 29.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что локализованная российская вакцина от нового коронавируса COVID-19 может начать производиться в стране в феврале-марте.

"Думаю, что в конце февраля – начале марта у нас будет получена вакцина, локализованная здесь", - сказал министр журналистам во вторник в Минске.

По его словам, во взаимодействии с российскими партнерами республика находится "на выходе (процесса – ред.) по локализации, выпуску готовых форм вакцины "Спутник V" на мощностях наших (белорусских – ред.) фармпредприятий". Министр уточнил, что речь идет о предприятии "Белмедпрепараты", которое имеет необходимую производственную базу, научный потенциал и долгие кооперационные связи с российской стороной.
В начале ноября в телефонном разговоре президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве ранее сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в этом году. Сообщалось, что выпуск вакцины может быть организован на госпредприятии "Белмедпрепараты".
Сергей Казакевич - генеральный директор госпредприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" , в который входят "Белмедпрепараты", - ранее заявил, что производство российской вакцины в Белоруссии планируют начать во втором квартале 2021 года, выпуск будут осваивать постепенно три производственные площадки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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