https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591359524.html

В Белоруссии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19

В Белоруссии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19

Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что локализованная российская вакцина от нового коронавируса COVID-19 может начать производиться в стране в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:10

2020-12-29T12:10

2020-12-29T12:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

министерство здравоохранения белоруссии

здоровье - общество

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что локализованная российская вакцина от нового коронавируса COVID-19 может начать производиться в стране в феврале-марте.По его словам, во взаимодействии с российскими партнерами республика находится "на выходе (процесса – ред.) по локализации, выпуску готовых форм вакцины "Спутник V" на мощностях наших (белорусских – ред.) фармпредприятий". Министр уточнил, что речь идет о предприятии "Белмедпрепараты", которое имеет необходимую производственную базу, научный потенциал и долгие кооперационные связи с российской стороной.В начале ноября в телефонном разговоре президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве ранее сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в этом году. Сообщалось, что выпуск вакцины может быть организован на госпредприятии "Белмедпрепараты".Сергей Казакевич - генеральный директор госпредприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" , в который входят "Белмедпрепараты", - ранее заявил, что производство российской вакцины в Белоруссии планируют начать во втором квартале 2021 года, выпуск будут осваивать постепенно три производственные площадки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591329467.html

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коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения белоруссии, здоровье - общество, белоруссия, в мире