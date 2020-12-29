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Наука
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591341340.html
Novavax начала третью фазу испытания вакцины от COVID-19 в США
Novavax начала третью фазу испытания вакцины от COVID-19 в США
Американская биотехнологическая компания Novavax начала третью фазу испытаний своей вакцины от COVID-19 в США и Мексике. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:58
2020-12-29T10:58
наука
коронавирус covid-19
вакцины
здоровье
сша
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Novavax начала третью фазу испытаний своей вакцины от COVID-19 в США и Мексике. Об этом сообщается на сайте Национальных институтов здравоохранения США (NIH). В рандомизированное плацебо-контролируемое испытание вакцины-кандидата NVX-CoV2373, разработанной Novavax Inc., будут вовлечены около 30 тысяч человек из 115 медицинских центров.В ходе испытаний ученые оценят безопасность и эффективность препарата. Согласно данным компании, первые фазы испытаний показали хороший иммунный ответ, выработку организмом антител и переносимость вакцины. В конце сентября 2020 года компания Novavax начала третью фазу испытаний своей вакцины в Великобритании.Исследования проводятся при ведущей роли Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав NIH, а также Управления передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA), входящего в состав Управления здравоохранения и социальных служб США (HHS)."Решение беспрецедентного кризиса здравоохранения, вызванного COVID-19, потребовало огромных усилий со стороны правительства, научных кругов, промышленности и общества. Запуск этого исследования — пятого кандидата на вакцину COVID-19, который будет протестирован в ходе исследования фазы 3 в Соединенных Штатах, демонстрирует нашу решимость положить конец пандемии путем разработки нескольких безопасных и эффективных вакцин", — приводятся в сообщении NIH слова директора NIAID, доктора медицины Энтони Фаучи."Мы очень быстро прошли этот путь, но нам нужно добраться до финиша. Для этого потребуется несколько вакцин с использованием разных подходов, чтобы каждый человек был надежно и эффективно защищен от этой смертельной болезни", — добавляет директор NIH, доктор медицины Фрэнсис Коллинз.Доборовольцы будут сгруппированы в две когорты: люди в возрасте от 18 до 64 лет и старше 65 лет. Вторая группа составит не менее 25 процентов от всех участников. Организаторы испытаний также делают упор на набор людей с повышенным риском тяжелого заболевания COVID-19: чернокожих, коренных американцев, латиноамериканцев, а также людей с сопутствующими заболеваниями, такими как ожирение, хроническое заболевание почек или диабет.Поскольку испытание будет двойным слепым, ни исследователи, ни участники не будут знать, кто получает вакцину-кандидат, а кто плацебо. Вторую инъекцию сделают через 21 день после первой.За участниками будут внимательно следить на предмет потенциальных побочных эффектов, и у них будут брать образцы крови в определенные моменты времени после каждой инъекции и в течение последующих двух лет. Ученые проанализируют образцы крови, чтобы обнаружить и количественно оценить иммунный ответ на SARS-CoV-2. Для выявления различий иммунитета в результате природной инфекции и иммунитета, вызванного вакциной, будут использовать специализированные анализы.Основная конечная цель исследования — определить, может ли NVX-CoV2373 предотвратить симптоматическое заболевание COVID-19 через семь или более дней после второй инъекции по сравнению с плацебо. Вакцина Novavax NVX-CoV2373 изготовлена ​​из стабилизированной формы шипового белка коронавируса с использованием технологии наночастиц рекомбинантного белка. Очищенные белковые антигены в вакцине не могут реплицироваться и не могут вызвать COVID-19.
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591273708.html
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коронавирус covid-19, вакцины, здоровье, сша

Novavax начала третью фазу испытания вакцины от COVID-19 в США

10:58 29.12.2020
 
© REUTERS / Carlo AllegriВакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США
Вакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Novavax начала третью фазу испытаний своей вакцины от COVID-19 в США и Мексике. Об этом сообщается на сайте Национальных институтов здравоохранения США (NIH).
В рандомизированное плацебо-контролируемое испытание вакцины-кандидата NVX-CoV2373, разработанной Novavax Inc., будут вовлечены около 30 тысяч человек из 115 медицинских центров.
В ходе испытаний ученые оценят безопасность и эффективность препарата. Согласно данным компании, первые фазы испытаний показали хороший иммунный ответ, выработку организмом антител и переносимость вакцины. В конце сентября 2020 года компания Novavax начала третью фазу испытаний своей вакцины в Великобритании.
Исследования проводятся при ведущей роли Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав NIH, а также Управления передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA), входящего в состав Управления здравоохранения и социальных служб США (HHS).
"Решение беспрецедентного кризиса здравоохранения, вызванного COVID-19, потребовало огромных усилий со стороны правительства, научных кругов, промышленности и общества. Запуск этого исследования — пятого кандидата на вакцину COVID-19, который будет протестирован в ходе исследования фазы 3 в Соединенных Штатах, демонстрирует нашу решимость положить конец пандемии путем разработки нескольких безопасных и эффективных вакцин", — приводятся в сообщении NIH слова директора NIAID, доктора медицины Энтони Фаучи.
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"Мы очень быстро прошли этот путь, но нам нужно добраться до финиша. Для этого потребуется несколько вакцин с использованием разных подходов, чтобы каждый человек был надежно и эффективно защищен от этой смертельной болезни", — добавляет директор NIH, доктор медицины Фрэнсис Коллинз.
Доборовольцы будут сгруппированы в две когорты: люди в возрасте от 18 до 64 лет и старше 65 лет. Вторая группа составит не менее 25 процентов от всех участников. Организаторы испытаний также делают упор на набор людей с повышенным риском тяжелого заболевания COVID-19: чернокожих, коренных американцев, латиноамериканцев, а также людей с сопутствующими заболеваниями, такими как ожирение, хроническое заболевание почек или диабет.
Поскольку испытание будет двойным слепым, ни исследователи, ни участники не будут знать, кто получает вакцину-кандидат, а кто плацебо. Вторую инъекцию сделают через 21 день после первой.
За участниками будут внимательно следить на предмет потенциальных побочных эффектов, и у них будут брать образцы крови в определенные моменты времени после каждой инъекции и в течение последующих двух лет.
Ученые проанализируют образцы крови, чтобы обнаружить и количественно оценить иммунный ответ на SARS-CoV-2. Для выявления различий иммунитета в результате природной инфекции и иммунитета, вызванного вакциной, будут использовать специализированные анализы.
Основная конечная цель исследования — определить, может ли NVX-CoV2373 предотвратить симптоматическое заболевание COVID-19 через семь или более дней после второй инъекции по сравнению с плацебо.
Вакцина Novavax NVX-CoV2373 изготовлена ​​из стабилизированной формы шипового белка коронавируса с использованием технологии наночастиц рекомбинантного белка. Очищенные белковые антигены в вакцине не могут реплицироваться и не могут вызвать COVID-19.
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НаукаКоронавирус COVID-19ВакциныЗдоровьеСША
 
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