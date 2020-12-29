Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591326896.html
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях "ЭпиВакКороны" на пожилых людях
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях "ЭпиВакКороны" на пожилых людях
Все 150 добровольцев старше 60 получили первую дозу вакцины "ЭпиВакКорона", 89 человек — вторую, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:55
2020-12-29T09:38
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147468_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_faa60cef92ecedd125a804757a2af2e8.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Все 150 добровольцев старше 60 получили первую дозу вакцины "ЭпиВакКорона", 89 человек — вторую, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.В ведомстве напомнили, что испытания в этой возрастной группе начались 21 ноября, когда прививки сделали первым пяти добровольцам. Сутки они провели в стационаре под наблюдением врачей. Через 72 часа инъекции сделали всем остальным. Вакцинация проводилась в группах 30-40 человек с госпитализацией на 24 часа.Ведомство подаст отчет с промежуточными результатами исследования в феврале. Всего за добровольцами будут наблюдать в течение полугода."ЭпиВакКорона" — одна из двух (наряду со "Спутником V" Центра имени академика Н. Ф. Гамалеи) уже зарегистрированных в России вакцин. Препарат на основе пептидных антигенов разработали в центре "Вектор" Роспотребнадзора. Налажено производство, до конца года в регионы поступят более 14 тысяч доз.Помимо 150 добровольцев в возрасте старше 60 лет, в пострегистрационных исследованиях этой вакцины задействованы еще 2194 совершеннолетних участника. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147468_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75d0c4eab2d30d90c27c453998494f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях "ЭпиВакКороны" на пожилых людях

08:55 29.12.2020 (обновлено: 09:38 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона" в процедурном кабинете
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Все 150 добровольцев старше 60 получили первую дозу вакцины "ЭпиВакКорона", 89 человек — вторую, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
В ведомстве напомнили, что испытания в этой возрастной группе начались 21 ноября, когда прививки сделали первым пяти добровольцам. Сутки они провели в стационаре под наблюдением врачей. Через 72 часа инъекции сделали всем остальным. Вакцинация проводилась в группах 30-40 человек с госпитализацией на 24 часа.
вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 18:02
Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.
Ведомство подаст отчет с промежуточными результатами исследования в феврале. Всего за добровольцами будут наблюдать в течение полугода.
"ЭпиВакКорона" — одна из двух (наряду со "Спутником V" Центра имени академика Н. Ф. Гамалеи) уже зарегистрированных в России вакцин. Препарат на основе пептидных антигенов разработали в центре "Вектор" Роспотребнадзора. Налажено производство, до конца года в регионы поступят более 14 тысяч доз.
Помимо 150 добровольцев в возрасте старше 60 лет, в пострегистрационных исследованиях этой вакцины задействованы еще 2194 совершеннолетних участника.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
08:14Помощника бывшего схимонаха Сергия арестовали на пять суток
08:12Житель Урала угнал машину скорой, приехавшую на вызов
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
Лента новостейМолния