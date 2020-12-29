https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591326896.html
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях "ЭпиВакКороны" на пожилых людях
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях "ЭпиВакКороны" на пожилых людях
Все 150 добровольцев старше 60 получили первую дозу вакцины "ЭпиВакКорона", 89 человек — вторую, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:55
2020-12-29T08:55
2020-12-29T09:38
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147468_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_faa60cef92ecedd125a804757a2af2e8.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Все 150 добровольцев старше 60 получили первую дозу вакцины "ЭпиВакКорона", 89 человек — вторую, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.В ведомстве напомнили, что испытания в этой возрастной группе начались 21 ноября, когда прививки сделали первым пяти добровольцам. Сутки они провели в стационаре под наблюдением врачей. Через 72 часа инъекции сделали всем остальным. Вакцинация проводилась в группах 30-40 человек с госпитализацией на 24 часа.Ведомство подаст отчет с промежуточными результатами исследования в феврале. Всего за добровольцами будут наблюдать в течение полугода."ЭпиВакКорона" — одна из двух (наряду со "Спутником V" Центра имени академика Н. Ф. Гамалеи) уже зарегистрированных в России вакцин. Препарат на основе пептидных антигенов разработали в центре "Вектор" Роспотребнадзора. Налажено производство, до конца года в регионы поступят более 14 тысяч доз.Помимо 150 добровольцев в возрасте старше 60 лет, в пострегистрационных исследованиях этой вакцины задействованы еще 2194 совершеннолетних участника. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147468_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75d0c4eab2d30d90c27c453998494f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество