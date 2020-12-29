https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591326896.html

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях "ЭпиВакКороны" на пожилых людях

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях "ЭпиВакКороны" на пожилых людях

Все 150 добровольцев старше 60 получили первую дозу вакцины "ЭпиВакКорона", 89 человек — вторую, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:55

2020-12-29T08:55

2020-12-29T09:38

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

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коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Все 150 добровольцев старше 60 получили первую дозу вакцины "ЭпиВакКорона", 89 человек — вторую, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.В ведомстве напомнили, что испытания в этой возрастной группе начались 21 ноября, когда прививки сделали первым пяти добровольцам. Сутки они провели в стационаре под наблюдением врачей. Через 72 часа инъекции сделали всем остальным. Вакцинация проводилась в группах 30-40 человек с госпитализацией на 24 часа.Ведомство подаст отчет с промежуточными результатами исследования в феврале. Всего за добровольцами будут наблюдать в течение полугода."ЭпиВакКорона" — одна из двух (наряду со "Спутником V" Центра имени академика Н. Ф. Гамалеи) уже зарегистрированных в России вакцин. Препарат на основе пептидных антигенов разработали в центре "Вектор" Роспотребнадзора. Налажено производство, до конца года в регионы поступят более 14 тысяч доз.Помимо 150 добровольцев в возрасте старше 60 лет, в пострегистрационных исследованиях этой вакцины задействованы еще 2194 совершеннолетних участника. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество