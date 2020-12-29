https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591319164.html

Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19

Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19

Уже, предположительно, в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T03:41

2020-12-29T03:41

2020-12-29T07:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уже, предположительно, в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.На уточняющий вопрос, будет ли у россиян возможность выбирать с появлением каждой новой вакцины, Голикова ответила утвердительно. "Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет", - сказала вице-премьер.Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V" и разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.Еще одна вакцина находится в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" – разработка завода "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество