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Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
Уже, предположительно, в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T03:41
2020-12-29T07:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уже, предположительно, в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.На уточняющий вопрос, будет ли у россиян возможность выбирать с появлением каждой новой вакцины, Голикова ответила утвердительно. "Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет", - сказала вице-премьер.Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V" и разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.Еще одна вакцина находится в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" – разработка завода "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19

03:41 29.12.2020 (обновлено: 07:36 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уже, предположительно, в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.
"У них уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях – порядка 30 тысяч – уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты Российской Федерации – в Тульской области, Ростовской области, в Москве. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы", - сказала вице-премьер.
На уточняющий вопрос, будет ли у россиян возможность выбирать с появлением каждой новой вакцины, Голикова ответила утвердительно. "Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет", - сказала вице-премьер.
Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V" и разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.
Еще одна вакцина находится в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года.
На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" – разработка завода "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.
Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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