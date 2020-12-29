https://ria.ru/20201229/vaccine-1591450453.html

Врач рассказал, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

Врач рассказал, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что необходимо сделать перед вакцинацией от коронавируса. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:38

2020-12-29T18:38

2020-12-29T18:38

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что необходимо сделать перед вакцинацией от коронавируса. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" ученый посоветовал для начала убедиться, есть ли необходимость в вакцине. "Если у вас есть антитела, то раньше чем через год к вакцинации не стоит возвращаться", — пояснил он. По словам Жемчугова, иммунитет, полученный в результате перенесенной инфекции, лучше вакцины. Он посоветовал провериться на скрытые заболевания перед прививкой. Иммунолог также сравнил существующие вакцины от коронавируса. Так, "Спутник V" действует дольше, чем "ЭпиВакКорона", однако последняя, по мнению Жемчугова, больше подходит для пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями. "Выбирать вакцину следует ту, которую посоветует вам доктор", — добавил врач. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили свыше 80 миллионов случаев заражения новой инфекцией, из которых около 1,8 миллиона человек скончались. Больше всего заболевших зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни. В России заражены более 3,1 миллиона человек, из которых около 2,5 миллиона выздоровели и почти 56 тысяч умерли. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591429141.html

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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество