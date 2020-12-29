Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20201229/utechka-1591471587.html
Рогозин не исключил, что воздух с МКС утекает через американские приборы
Рогозин не исключил, что воздух с МКС утекает через американские приборы
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заподозрил приборы на американском сегменте Международной космической станции в том, что именно они являются причиной... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:17
2020-12-29T20:58
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:315:6048:3717_1920x0_80_0_0_be704904e1bccdab40fb65b69bc717b2.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заподозрил приборы на американском сегменте Международной космической станции в том, что именно они являются причиной утечки воздуха и падения давления внутри МКС. "Я вам объясню простую вещь. Когда закрыли американский сегмент и когда делали замеры только в российском сегменте, то в связи с закрытием американского сегмента были отключены все приборы в американском сегменте. А вполне вероятно, именно в рабочем состоянии эти приборы и сочатся", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".При этом большой опасности и необходимости "срочно что-то предпринимать" руководитель "Роскосмоса" не видит. Сейчас, по его словам, идет плановая работа технических специалистов. В феврале, по его словам, на МКС прибудет грузовик "Прогресс" с приборами для детального изучения причин утечки воздуха со станции."Поэтому я бы отнес это все к регламентным работам с приборами, с самим корпусом станции, которые займут определенное время, может быть, несколько месяцев нового, 2021 года", - добавил Рогозин.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию будет доставлен специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере. Он также сообщил, что версия усталости металла исключена специалистами, а версию образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной.
https://ria.ru/20201229/mks-1591318741.html
https://ria.ru/20201223/kosmonavtika-1590535864.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_336:0:5712:4032_1920x0_80_0_0_3c2e515463b79d2222628411fab6212a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин не исключил, что воздух с МКС утекает через американские приборы

20:17 29.12.2020 (обновлено: 20:58 29.12.2020)
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заподозрил приборы на американском сегменте Международной космической станции в том, что именно они являются причиной утечки воздуха и падения давления внутри МКС.
"Я вам объясню простую вещь. Когда закрыли американский сегмент и когда делали замеры только в российском сегменте, то в связи с закрытием американского сегмента были отключены все приборы в американском сегменте. А вполне вероятно, именно в рабочем состоянии эти приборы и сочатся", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
При этом большой опасности и необходимости "срочно что-то предпринимать" руководитель "Роскосмоса" не видит. Сейчас, по его словам, идет плановая работа технических специалистов. В феврале, по его словам, на МКС прибудет грузовик "Прогресс" с приборами для детального изучения причин утечки воздуха со станции.
"Поэтому я бы отнес это все к регламентным работам с приборами, с самим корпусом станции, которые займут определенное время, может быть, несколько месяцев нового, 2021 года", - добавил Рогозин.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 03:20
Прах звезды сериала "Стартрек" 12 лет тайно находился на МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию будет доставлен специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере. Он также сообщил, что версия усталости металла исключена специалистами, а версию образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 12:23
Итоги года в российской космонавтике: карта, деньги, два стола
 
НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
08:14Помощника бывшего схимонаха Сергия арестовали на пять суток
08:12Житель Урала угнал машину скорой, приехавшую на вызов
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
Лента новостейМолния