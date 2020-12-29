https://ria.ru/20201229/utechka-1591471587.html

Рогозин не исключил, что воздух с МКС утекает через американские приборы

Рогозин не исключил, что воздух с МКС утекает через американские приборы

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заподозрил приборы на американском сегменте Международной космической станции в том, что именно они являются причиной... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T20:17

2020-12-29T20:17

2020-12-29T20:58

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заподозрил приборы на американском сегменте Международной космической станции в том, что именно они являются причиной утечки воздуха и падения давления внутри МКС. "Я вам объясню простую вещь. Когда закрыли американский сегмент и когда делали замеры только в российском сегменте, то в связи с закрытием американского сегмента были отключены все приборы в американском сегменте. А вполне вероятно, именно в рабочем состоянии эти приборы и сочатся", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".При этом большой опасности и необходимости "срочно что-то предпринимать" руководитель "Роскосмоса" не видит. Сейчас, по его словам, идет плановая работа технических специалистов. В феврале, по его словам, на МКС прибудет грузовик "Прогресс" с приборами для детального изучения причин утечки воздуха со станции."Поэтому я бы отнес это все к регламентным работам с приборами, с самим корпусом станции, которые займут определенное время, может быть, несколько месяцев нового, 2021 года", - добавил Рогозин.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию будет доставлен специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере. Он также сообщил, что версия усталости металла исключена специалистами, а версию образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной.

https://ria.ru/20201229/mks-1591318741.html

https://ria.ru/20201223/kosmonavtika-1590535864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин