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В Кремле назвали условия нормализации отношений с Украиной
В Кремле назвали условия нормализации отношений с Украиной
В Кремле искренне хотели бы нормализовать отношения с Киевом, но пока не видят соответствующей политической воли президента Украины Владимира Зеленского, заявил РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:19
2020-12-29T12:31
россия
минские соглашения
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Кремле искренне хотели бы нормализовать отношения с Киевом, но пока не видят соответствующей политической воли президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки"."Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной", - добавил пресс-секретарь президента РФ.Отвечая на вопрос, разделяет ли он мнение о недостойном поведении Зеленского, которое прозвучало в вопросах в ходе интервью пресс-секретаря российского президента в эфире канала "Россия 1", Песков отметил, что сам он таких формулировки не использовал, а журналист имеет право задавать вопрос так, как считает нужным."Если вы обратили внимание, я же не использовал какие-то подобные формулировки. Владимир Соловьев - он волен задавать вопросы и формулировать так, как угодно, как он хочет, он журналист. Но, безусловно, Владимир Соловьев никоим образом не формулирует внешнюю политику Российской Федерации. Вы знаете, что она формулируется президентом", - сказал Песков.
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россия, минские соглашения, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, киев, украина, в мире

В Кремле назвали условия нормализации отношений с Украиной

12:19 29.12.2020 (обновлено: 12:31 29.12.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Кремле искренне хотели бы нормализовать отношения с Киевом, но пока не видят соответствующей политической воли президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей", - сказал Песков журналистам.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Он подчеркнул, что "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки".
"Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Отвечая на вопрос, разделяет ли он мнение о недостойном поведении Зеленского, которое прозвучало в вопросах в ходе интервью пресс-секретаря российского президента в эфире канала "Россия 1", Песков отметил, что сам он таких формулировки не использовал, а журналист имеет право задавать вопрос так, как считает нужным.
"Если вы обратили внимание, я же не использовал какие-то подобные формулировки. Владимир Соловьев - он волен задавать вопросы и формулировать так, как угодно, как он хочет, он журналист. Но, безусловно, Владимир Соловьев никоим образом не формулирует внешнюю политику Российской Федерации. Вы знаете, что она формулируется президентом", - сказал Песков.
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