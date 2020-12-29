https://ria.ru/20201229/ukraina-1591361426.html

В Кремле назвали условия нормализации отношений с Украиной

В Кремле назвали условия нормализации отношений с Украиной

В Кремле искренне хотели бы нормализовать отношения с Киевом, но пока не видят соответствующей политической воли президента Украины Владимира Зеленского, заявил РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:19

2020-12-29T12:19

2020-12-29T12:31

россия

минские соглашения

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582890496_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_d5bad2bdac7da4ff2f3856c69396a614.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Кремле искренне хотели бы нормализовать отношения с Киевом, но пока не видят соответствующей политической воли президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки"."Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной", - добавил пресс-секретарь президента РФ.Отвечая на вопрос, разделяет ли он мнение о недостойном поведении Зеленского, которое прозвучало в вопросах в ходе интервью пресс-секретаря российского президента в эфире канала "Россия 1", Песков отметил, что сам он таких формулировки не использовал, а журналист имеет право задавать вопрос так, как считает нужным."Если вы обратили внимание, я же не использовал какие-то подобные формулировки. Владимир Соловьев - он волен задавать вопросы и формулировать так, как угодно, как он хочет, он журналист. Но, безусловно, Владимир Соловьев никоим образом не формулирует внешнюю политику Российской Федерации. Вы знаете, что она формулируется президентом", - сказал Песков.

https://ria.ru/20201227/zelenskiy-1591136567.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минские соглашения, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, киев, украина, в мире