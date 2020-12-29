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Правкомиссия не поддержала повышение штрафов для уклонистов от армии
Правкомиссия не поддержала повышение штрафов для уклонистов от армии
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сочла преждевременным повышение размера штрафов для "уклонистов", не вставших на воинский учет, до 10 РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T22:57
2020-12-29T22:57
россия
андрей красов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сочла преждевременным повышение размера штрафов для "уклонистов", не вставших на воинский учет, до 10 тысяч рублей, следует из проекта отзыва кабмина РФ на соответствующий законопроект.В феврале 2019 года первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов внес в Госдуму законопроект, согласно которому штраф для "уклонистов", не вставших на воинский учет, могут увеличить в 10 раз. Максимальная сумма штрафа может составить 10 тысяч рублей. Законопроектом также предлагается дополнить перечень поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях в области воинского учета фактом неявки гражданина на мероприятия."Следует отметить, что размеры административных штрафов по статьям 21.1 - 21.7 Кодекса были увеличены Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 132-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". С учетом непродолжительного действия соответствующих санкций (с 5 мая 2020 г.) дополнительное повышение ответственности за административные правонарушения в области воинского учета представляется преждевременным", - говорится в проекте отзыва кабмина, который есть у РИА Новости.Согласно проекту федерального закона, ранее предусмотренное административное наказание в размере от 300 рублей до 1 тысячи рублей предлагается заменить на размер от 3 тысяч до 10 тысяч рублей. Однако, напоминают в правительстве, в 2020 году штрафы за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и неоповещение граждан о вызове их по повестке были повышены и теперь составляют от 1 до 3 тысяч рублей.Кроме того, отмечают в кабмине, предлагаемое законопроектом дополнение статьи 28.1 Кодекса новым поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях не учитывает, что состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 21.5, предусматривает в том числе и несообщение в установленный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания."В связи с этим закрепление в статье 28.1 указанного повода к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 21.5, повлечет невозможность возбуждения дела по данной норме в случае, если объективная сторона правонарушения будет выражена в несообщении установленных сведений", - говорится в документе.Помимо этого, правительство просит также учесть, что воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе ФСБ России, осуществляется указанным органом — такие граждане в случае их вызова должны явиться в названный орган."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", - говорится в документе.
https://ria.ru/20200220/1565007463.html
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россия, андрей красов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

Правкомиссия не поддержала повышение штрафов для уклонистов от армии

22:57 29.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкВоенные билеты призывников
Военные билеты призывников - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сочла преждевременным повышение размера штрафов для "уклонистов", не вставших на воинский учет, до 10 тысяч рублей, следует из проекта отзыва кабмина РФ на соответствующий законопроект.
В феврале 2019 года первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов внес в Госдуму законопроект, согласно которому штраф для "уклонистов", не вставших на воинский учет, могут увеличить в 10 раз. Максимальная сумма штрафа может составить 10 тысяч рублей. Законопроектом также предлагается дополнить перечень поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях в области воинского учета фактом неявки гражданина на мероприятия.
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"Следует отметить, что размеры административных штрафов по статьям 21.1 - 21.7 Кодекса были увеличены Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 132-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". С учетом непродолжительного действия соответствующих санкций (с 5 мая 2020 г.) дополнительное повышение ответственности за административные правонарушения в области воинского учета представляется преждевременным", - говорится в проекте отзыва кабмина, который есть у РИА Новости.
Согласно проекту федерального закона, ранее предусмотренное административное наказание в размере от 300 рублей до 1 тысячи рублей предлагается заменить на размер от 3 тысяч до 10 тысяч рублей. Однако, напоминают в правительстве, в 2020 году штрафы за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и неоповещение граждан о вызове их по повестке были повышены и теперь составляют от 1 до 3 тысяч рублей.
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Кроме того, отмечают в кабмине, предлагаемое законопроектом дополнение статьи 28.1 Кодекса новым поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях не учитывает, что состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 21.5, предусматривает в том числе и несообщение в установленный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания.
"В связи с этим закрепление в статье 28.1 указанного повода к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 21.5, повлечет невозможность возбуждения дела по данной норме в случае, если объективная сторона правонарушения будет выражена в несообщении установленных сведений", - говорится в документе.
Помимо этого, правительство просит также учесть, что воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе ФСБ России, осуществляется указанным органом — такие граждане в случае их вызова должны явиться в названный орган.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", - говорится в документе.
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