Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:46 29.12.2020 (обновлено: 06:59 29.12.2020)
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток во Владивостоке подозревается в угоне восьми иномарок и трех кражах из машин, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В полицию поступило несколько заявлений о кражах иномарок без сигнализаций в одном из районов Владивостока. В основном угоняли машины 1995 года выпуска и старше.
"Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который оказался 16-летним жителем Владивостока. Злоумышленник вскрывал иномарки и какое-то время передвигался на них сам или с друзьями. После того, как заканчивалось топливо в бензобаках, он оставлял автомобиль. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания. На его счету оказалось восемь угонов и три кражи из автотранспорта", - говорится в сообщении.
Подросток сообщил, что угонял машины, чтобы покататься с друзьями. Возбуждено уголовное по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" и по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция по каждой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. К уголовной ответственности по ним могут привлекать с 14-летнего возраста.
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