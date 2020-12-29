https://ria.ru/20201229/ugon-1591321352.html

Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок

Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок

Шестнадцатилетний подросток во Владивостоке подозревается в угоне восьми иномарок и трех кражах из машин, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T06:46

2020-12-29T06:46

2020-12-29T06:59

владивосток

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток во Владивостоке подозревается в угоне восьми иномарок и трех кражах из машин, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.В полицию поступило несколько заявлений о кражах иномарок без сигнализаций в одном из районов Владивостока. В основном угоняли машины 1995 года выпуска и старше.Подросток сообщил, что угонял машины, чтобы покататься с друзьями. Возбуждено уголовное по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" и по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция по каждой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. К уголовной ответственности по ним могут привлекать с 14-летнего возраста.

https://ria.ru/20201208/koloniya-1588172054.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия