https://ria.ru/20201229/ubiystvo-1591346239.html

Саратовский студент получил 16 лет за жестокое убийство подруги детства

Саратовский студент получил 16 лет за жестокое убийство подруги детства

Саратовский областной суд во вторник приговорил местного студента Евгения Вербицкого к 16 годам лишения свободы по обвинению в жестоком убийстве подруги детства РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:10

2020-12-29T11:10

2020-12-29T11:10

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Саратовский областной суд во вторник приговорил местного студента Евгения Вербицкого к 16 годам лишения свободы по обвинению в жестоком убийстве подруги детства из-за отказа вернуть долг в 2,3 тысячи рублей, сообщила прокуратура региона.Ранее следствие сообщило, что 18-летний житель Саратова вечером 20 сентября 2019 года подкараулил в подъезде дома по Вишневой улице 18-летнюю подругу детства и нанес ей около 130 ножевых ранений, та скончалась на месте. Полиция по горячим следам задержала студента. Обвиняемый рассказал следователям, что решился на убийство девушки из-за ее отказа вернуть долг в 2,3 тысячи рублей. Позднее следствие обвинило студента еще и в краже телефона потерпевшей после убийства.Суд в Саратове 19 февраля приговорил студента к 9,5 годам колонии строгого режима. Но апелляционная инстанция отменила приговор и вернула дело прокурору, указав на необходимость переквалифицировать преступление на убийство, совершенное с особой жестокостью, так как все ранения наносились прижизненно, не влекли потери сознания, причиняя девушке боль. В ноябре дело вновь поступило в суд первой инстанции.Суд признал Вербицкого виновным по статьям УК РФ "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Кража". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.На предварительном следствии и в ходе первого судебного процесса молодой человек полностью признавал вину. Источник в силовых структурах ранее уточнил РИА Новости, что фигурант дела являлся студентом Саратовской государственной юридической академии.

https://ria.ru/20201228/arest-1591207875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия