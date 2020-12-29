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Саратовский студент получил 16 лет за жестокое убийство подруги детства
Саратовский студент получил 16 лет за жестокое убийство подруги детства
Саратовский областной суд во вторник приговорил местного студента Евгения Вербицкого к 16 годам лишения свободы по обвинению в жестоком убийстве подруги детства РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:10
2020-12-29T11:10
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Саратовский областной суд во вторник приговорил местного студента Евгения Вербицкого к 16 годам лишения свободы по обвинению в жестоком убийстве подруги детства из-за отказа вернуть долг в 2,3 тысячи рублей, сообщила прокуратура региона.Ранее следствие сообщило, что 18-летний житель Саратова вечером 20 сентября 2019 года подкараулил в подъезде дома по Вишневой улице 18-летнюю подругу детства и нанес ей около 130 ножевых ранений, та скончалась на месте. Полиция по горячим следам задержала студента. Обвиняемый рассказал следователям, что решился на убийство девушки из-за ее отказа вернуть долг в 2,3 тысячи рублей. Позднее следствие обвинило студента еще и в краже телефона потерпевшей после убийства.Суд в Саратове 19 февраля приговорил студента к 9,5 годам колонии строгого режима. Но апелляционная инстанция отменила приговор и вернула дело прокурору, указав на необходимость переквалифицировать преступление на убийство, совершенное с особой жестокостью, так как все ранения наносились прижизненно, не влекли потери сознания, причиняя девушке боль. В ноябре дело вновь поступило в суд первой инстанции.Суд признал Вербицкого виновным по статьям УК РФ "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Кража". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.На предварительном следствии и в ходе первого судебного процесса молодой человек полностью признавал вину. Источник в силовых структурах ранее уточнил РИА Новости, что фигурант дела являлся студентом Саратовской государственной юридической академии.
https://ria.ru/20201228/arest-1591207875.html
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саратов, происшествия

Саратовский студент получил 16 лет за жестокое убийство подруги детства

11:10 29.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Саратовский областной суд во вторник приговорил местного студента Евгения Вербицкого к 16 годам лишения свободы по обвинению в жестоком убийстве подруги детства из-за отказа вернуть долг в 2,3 тысячи рублей, сообщила прокуратура региона.
Ранее следствие сообщило, что 18-летний житель Саратова вечером 20 сентября 2019 года подкараулил в подъезде дома по Вишневой улице 18-летнюю подругу детства и нанес ей около 130 ножевых ранений, та скончалась на месте. Полиция по горячим следам задержала студента. Обвиняемый рассказал следователям, что решился на убийство девушки из-за ее отказа вернуть долг в 2,3 тысячи рублей. Позднее следствие обвинило студента еще и в краже телефона потерпевшей после убийства.
Суд в Саратове 19 февраля приговорил студента к 9,5 годам колонии строгого режима. Но апелляционная инстанция отменила приговор и вернула дело прокурору, указав на необходимость переквалифицировать преступление на убийство, совершенное с особой жестокостью, так как все ранения наносились прижизненно, не влекли потери сознания, причиняя девушке боль. В ноябре дело вновь поступило в суд первой инстанции.

"Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил жителю Саратова по совокупности преступлений наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы один год, со штрафом в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал Вербицкого виновным по статьям УК РФ "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Кража". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
На предварительном следствии и в ходе первого судебного процесса молодой человек полностью признавал вину. Источник в силовых структурах ранее уточнил РИА Новости, что фигурант дела являлся студентом Саратовской государственной юридической академии.
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