https://ria.ru/20201229/turisty-1591433931.html
Туристы рассказали, как путешествовали в закрытые на карантин страны
Туристы рассказали, как путешествовали в закрытые на карантин страны
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких закрытых для российских путешественников из-за коронавируса странах смогли побывать в 2020 году,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:55
2020-12-29T17:55
2020-12-29T17:55
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких закрытых для российских путешественников из-за коронавируса странах смогли побывать в 2020 году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 5200 пользователей и выяснили, что выезжали за пределы России только треть из них (32 процента). И только пять процентов признались, что пользовались обходными путями, чтобы попасть в страны, с которыми не было возобновлено авиасообщение. Зато почти каждого второго (48 процентов) пугают последствия, которые могут возникнуть из-за пересечения границ неразрешенным способом.После прекращения регулярного авиасообщения, 47 процентов побывавших за границей смогли посетить государства, границы которых для россиян закрыты. Так, восемь процентов туристов летали в Италию, шесть процентов — в Германию, по четыре процента — во Францию и Испанию, а три процента — в Индонезию.Выяснилось также, что 21 процент путешественников уже запланировали поездку в страну, с которой пока не восстановлено прямое авиасообщение.
https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html
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коронавирус covid-19, туристы, туризм, новости - туризм, франция, италия, сша, испания
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких закрытых для российских путешественников из-за коронавируса странах смогли побывать в 2020 году, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 5200 пользователей и выяснили, что выезжали за пределы России только треть из них (32 процента).
И только пять процентов признались, что пользовались обходными путями, чтобы попасть в страны, с которыми не было возобновлено авиасообщение. Зато почти каждого второго (48 процентов) пугают последствия, которые могут возникнуть из-за пересечения границ неразрешенным способом.
После прекращения регулярного авиасообщения, 47 процентов побывавших за границей смогли посетить государства, границы которых для россиян закрыты. Так, восемь процентов туристов летали в Италию, шесть процентов — в Германию, по четыре процента — во Францию и Испанию, а три процента — в Индонезию.
Выяснилось также, что 21 процент путешественников уже запланировали поездку в страну, с которой пока не восстановлено прямое авиасообщение.