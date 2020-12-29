https://ria.ru/20201229/turisty-1591367115.html
Эксперты рассказали, какие города выбирают одинокие туристки
Эксперты рассказали, какие города выбирают одинокие туристки
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые востребованные города, которые выбирают туристки для зимних каникул, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:41
2020-12-29T15:41
2020-12-29T15:41
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые востребованные города, которые выбирают туристки для зимних каникул, сообщает Tvil.ru. В 2020 году количество отдыхающих соло увеличилось на 21 процент. В основном такие туристы — женщины и едут они в города Центральной России. В рейтинг самых популярных у них направлений вошли Севастополь, Санкт-Петербург, Анапа, Казань, Суздаль, Кимры и Москва.Путешественницы на новогодние праздники в основном выбирают для бронирования отели и мини-гостиницы, останавливаются в них на срок от трех до шести ночей, тратят от трех до десяти тысяч за сутки.
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туризм, туристы, новости - туризм, отдых
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые востребованные города, которые выбирают туристки для зимних каникул, сообщает Tvil.ru.
В 2020 году количество отдыхающих соло увеличилось на 21 процент. В основном такие туристы — женщины и едут они в города Центральной России.
В рейтинг самых популярных у них направлений вошли Севастополь, Санкт-Петербург, Анапа, Казань, Суздаль, Кимры и Москва.
Путешественницы на новогодние праздники в основном выбирают для бронирования отели и мини-гостиницы, останавливаются в них на срок от трех до шести ночей, тратят от трех до десяти тысяч за сутки.