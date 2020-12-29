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В Тунисе отменены все новогодние празднества из-за коронавируса
В Тунисе отменены все новогодние празднества из-за коронавируса
Министерство туризма Туниса объявило об отмене всех новогодних праздничных мероприятий и массовых собраний в связи с угрозой распространения коронавируса. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:10
2020-12-29T12:10
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КАИР, 29 дек — РИА Новости. Министерство туризма Туниса объявило об отмене всех новогодних праздничных мероприятий и массовых собраний в связи с угрозой распространения коронавируса.В сообщении пресс-служба ведомства ссылается на решение кабмина страны от 22 декабря о продлении до 15 января 2021 года ограничительных мер в связи с коронавирусом."Министерство туризма призывает все туристические объекты и предприятия придерживаться решения о запрете массовых собраний и демонстраций, какими бы они ни были, в том числе государственных и частных мероприятий в рамках празднования Нового года", — говорится в сообщении.По данным министерства здравоохранения Туниса, в стране выявлены более 133 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 101 тысячи человек, скончались 4518 пациентов с COVID-19.
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коронавирус covid-19, новости - туризм, новый год, туризм, тунис (страна)

В Тунисе отменены все новогодние празднества из-за коронавируса

12:10 29.12.2020
 
© Depositphotos / christophe.cappelliВид на Медину в Тунисе
Вид на Медину в Тунисе - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Depositphotos / christophe.cappelli
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КАИР, 29 дек — РИА Новости. Министерство туризма Туниса объявило об отмене всех новогодних праздничных мероприятий и массовых собраний в связи с угрозой распространения коронавируса.
В сообщении пресс-служба ведомства ссылается на решение кабмина страны от 22 декабря о продлении до 15 января 2021 года ограничительных мер в связи с коронавирусом.
"Министерство туризма призывает все туристические объекты и предприятия придерживаться решения о запрете массовых собраний и демонстраций, какими бы они ни были, в том числе государственных и частных мероприятий в рамках празднования Нового года", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения Туниса, в стране выявлены более 133 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 101 тысячи человек, скончались 4518 пациентов с COVID-19.
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