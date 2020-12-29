https://ria.ru/20201229/tunis-1591344437.html

В Тунисе отменены все новогодние празднества из-за коронавируса

В Тунисе отменены все новогодние празднества из-за коронавируса

Министерство туризма Туниса объявило об отмене всех новогодних праздничных мероприятий и массовых собраний в связи с угрозой распространения коронавируса. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:10

2020-12-29T12:10

2020-12-29T12:10

коронавирус covid-19

новости - туризм

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туризм

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КАИР, 29 дек — РИА Новости. Министерство туризма Туниса объявило об отмене всех новогодних праздничных мероприятий и массовых собраний в связи с угрозой распространения коронавируса.В сообщении пресс-служба ведомства ссылается на решение кабмина страны от 22 декабря о продлении до 15 января 2021 года ограничительных мер в связи с коронавирусом."Министерство туризма призывает все туристические объекты и предприятия придерживаться решения о запрете массовых собраний и демонстраций, какими бы они ни были, в том числе государственных и частных мероприятий в рамках празднования Нового года", — говорится в сообщении.По данным министерства здравоохранения Туниса, в стране выявлены более 133 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 101 тысячи человек, скончались 4518 пациентов с COVID-19.

https://ria.ru/20201227/moroz-1590713725.html

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коронавирус covid-19, новости - туризм, новый год, туризм, тунис (страна)