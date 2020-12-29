https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591357652.html

Адвокат Цуркан заявил, что у нее нет иностранных покровителей

Адвокат Цуркан заявил, что у нее нет иностранных покровителей

Экс-член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, приговоренная к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Молдавии, не рассчитывает, что будет рассмотрен вопрос ее... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:03

2020-12-29T12:03

2020-12-29T12:41

карина цуркан

иван павлов

молдавия

украина

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экс-член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, приговоренная к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Молдавии, не рассчитывает, что будет рассмотрен вопрос ее обмена на осуждённого за рубежом россиянина, заявил РИА Новости её адвокат Иван Павлов.Сегодня Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил её к 15 годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдании уроженки Молдавии.Он также подчеркнул, что вопрос подачи прошения о помиловании пока не обсуждался.Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.

https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591350013.html

молдавия

украина

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карина цуркан, иван павлов, молдавия, украина, происшествия