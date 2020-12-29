Адвокат Цуркан заявил, что у нее нет иностранных покровителей
12:03 29.12.2020 (обновлено: 12:41 29.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкКарина Цуркан в зале Московского городского суда во время оглашения приговора
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экс-член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, приговоренная к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Молдавии, не рассчитывает, что будет рассмотрен вопрос ее обмена на осуждённого за рубежом россиянина, заявил РИА Новости её адвокат Иван Павлов.
Сегодня Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил её к 15 годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдании уроженки Молдавии.
"Мы не ждем предложений по обмену, некому их сформулировать для нас. Карина работала на Россию, в российской компании, иностранных покровителей у неё нет", - сказал Павлов.
Он также подчеркнул, что вопрос подачи прошения о помиловании пока не обсуждался.
Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.
Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.