Защита Цуркан обжалует приговор по делу о шпионаже
11:41 29.12.2020 (обновлено: 12:42 29.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкКарина Цуркан в зале Московского городского суда во время оглашения приговора
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Защита обжалует приговор экс-члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан, получившей 15 лет колонии за шпионаж в пользу Молдавии, сообщил РИА Новости ее адвокат Иван Павлов.
"Да, мы обжалуем приговор", - сказал собеседник агентства.
Сегодня Московский городской суд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил её к 15 годам колонии общего режима. Защита изначально настаивала на оправдании.
Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.
Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.
Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.