https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591350013.html
Суд обратил в доход государства изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей
Суд обратил в доход государства изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей
Мосгорсуд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у экс-члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, передает корреспондент... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:32
2020-12-29T11:32
2020-12-29T11:32
карина цуркан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский городской суд
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152355/91/1523559140_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02f8eed3aefaf7a12abadfb5b7c5ff88.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мосгорсуд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у экс-члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня Московский городской суд признал Цуркан виновной в шпионаже и приговорил её к 15 годам колонии общего режима."Изъятые у Цуркан денежные средства в размере 656 миллионов рублей обратить в доход государства", - огласил приговор судья.Он также определил судьбу других вещественных доказательств: копия личного дела останется в материалах дела, а ноутбук передадут ФСБ.
https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591214540.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152355/91/1523559140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24a982ac8a673b352d8287338249e7f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карина цуркан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, происшествия