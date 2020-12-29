Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591350013.html
Суд обратил в доход государства изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей
Суд обратил в доход государства изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей
Мосгорсуд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у экс-члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, передает корреспондент... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:32
2020-12-29T11:32
карина цуркан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский городской суд
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152355/91/1523559140_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02f8eed3aefaf7a12abadfb5b7c5ff88.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мосгорсуд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у экс-члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня Московский городской суд признал Цуркан виновной в шпионаже и приговорил её к 15 годам колонии общего режима."Изъятые у Цуркан денежные средства в размере 656 миллионов рублей обратить в доход государства", - огласил приговор судья.Он также определил судьбу других вещественных доказательств: копия личного дела останется в материалах дела, а ноутбук передадут ФСБ.
https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591214540.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152355/91/1523559140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24a982ac8a673b352d8287338249e7f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карина цуркан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, происшествия

Суд обратил в доход государства изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей

11:32 29.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарина Цуркан
Карина Цуркан - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мосгорсуд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у экс-члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня Московский городской суд признал Цуркан виновной в шпионаже и приговорил её к 15 годам колонии общего режима.
"Изъятые у Цуркан денежные средства в размере 656 миллионов рублей обратить в доход государства", - огласил приговор судья.
Он также определил судьбу других вещественных доказательств: копия личного дела останется в материалах дела, а ноутбук передадут ФСБ.
Ходатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде. 10 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 00:31
Дело бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан
 
Карина ЦурканФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской судПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12Житель Урала угнал машину скорой, приехавшую на вызов
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
Лента новостейМолния