https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591350013.html

Суд обратил в доход государства изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей

Суд обратил в доход государства изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей

Мосгорсуд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у экс-члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, передает корреспондент... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:32

2020-12-29T11:32

2020-12-29T11:32

карина цуркан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мосгорсуд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у экс-члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня Московский городской суд признал Цуркан виновной в шпионаже и приговорил её к 15 годам колонии общего режима."Изъятые у Цуркан денежные средства в размере 656 миллионов рублей обратить в доход государства", - огласил приговор судья.Он также определил судьбу других вещественных доказательств: копия личного дела останется в материалах дела, а ноутбук передадут ФСБ.

https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591214540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карина цуркан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, происшествия