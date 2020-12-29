https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591348072.html

Суд приговорил уроженку Молдавии Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

Суд приговорил уроженку Молдавии Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд признал бывшего члена правления энергетической компании "Интер РАО", уроженку Молдавии Карину Цуркан виновной в шпионаже против России, передает... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:23

2020-12-29T11:23

2020-12-29T12:48

карина цуркан

молдавия

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591358980_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_590dfe703287a3d8c2cf613373334ee8.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мосгорсуд признал бывшего члена правления энергетической компании "Интер РАО", уроженку Молдавии Карину Цуркан виновной в шпионаже против России, передает корреспондент РИА Новости.Ее приговорили к 15 годам колонии общего режима, а изъятые 656 миллионов рублей обратили в доход государства. Коллегия из трех судей рассматривала дело в закрытом режиме, так как материалы маркированы грифом "секретно".Прокурор запрашивал 18 лет колонии, защита настаивала на оправдании. Адвокат Иван Павлов сообщил РИА Новости о намерении обжаловать решение суда."Мы не ждем предложений по обмену, некому их сформулировать для нас. Карина работала на Россию, в российской компании, иностранных покровителей у нее нет", — сказал Павлов, добавив, что вопрос подачи прошения о помиловании пока не обсуждался.Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, опубликованному в соцсетях стороной защиты, Цуркан не позднее осени 2015 года "из корыстных побуждений" по закрытым каналам связи передала молдавской спецслужбе данные о поставках электроэнергии в определенный период из России на территорию Украины, прогнозируемых объемах и величине мощности, осознавая, что это гостайна. По версии следствия, преждевременное распространение такой информации могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями. Также их могли использовать против безопасности страны. За это Цуркан получила крупную сумму денег. Адвокаты, в свою очередь, подчеркивали, что непонятно, где, как и при как обстоятельствах состоялась передача.Цуркан поместили в СИЗО в июне 2018-го. После очередного продления ареста, в январе этого года, апелляционный суд изменил меру пресечения, запретив обвиняемой общаться со свидетелями по делу. Однако по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в изолятор. Свою вину Цуркан не признала, назвав уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за принципиальности и неподкупности.

https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591214540.html

https://ria.ru/20180628/1523561890.html

https://ria.ru/20200131/1564103668.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Цуркан выносят приговор. Кадры из зала суда Мосгорсуд во вторник приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам колонии, признав ее виновной в шпионаже пользу Молдавии. 2020-12-29T11:23 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карина цуркан, молдавия, украина, происшествия