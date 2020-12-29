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https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591348072.html
Суд приговорил уроженку Молдавии Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж
Суд приговорил уроженку Молдавии Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж
Мосгорсуд признал бывшего члена правления энергетической компании "Интер РАО", уроженку Молдавии Карину Цуркан виновной в шпионаже против России, передает... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:23
2020-12-29T12:48
карина цуркан
молдавия
украина
происшествия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мосгорсуд признал бывшего члена правления энергетической компании "Интер РАО", уроженку Молдавии Карину Цуркан виновной в шпионаже против России, передает корреспондент РИА Новости.Ее приговорили к 15 годам колонии общего режима, а изъятые 656 миллионов рублей обратили в доход государства. Коллегия из трех судей рассматривала дело в закрытом режиме, так как материалы маркированы грифом "секретно".Прокурор запрашивал 18 лет колонии, защита настаивала на оправдании. Адвокат Иван Павлов сообщил РИА Новости о намерении обжаловать решение суда."Мы не ждем предложений по обмену, некому их сформулировать для нас. Карина работала на Россию, в российской компании, иностранных покровителей у нее нет", — сказал Павлов, добавив, что вопрос подачи прошения о помиловании пока не обсуждался.Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, опубликованному в соцсетях стороной защиты, Цуркан не позднее осени 2015 года "из корыстных побуждений" по закрытым каналам связи передала молдавской спецслужбе данные о поставках электроэнергии в определенный период из России на территорию Украины, прогнозируемых объемах и величине мощности, осознавая, что это гостайна. По версии следствия, преждевременное распространение такой информации могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями. Также их могли использовать против безопасности страны. За это Цуркан получила крупную сумму денег. Адвокаты, в свою очередь, подчеркивали, что непонятно, где, как и при как обстоятельствах состоялась передача.Цуркан поместили в СИЗО в июне 2018-го. После очередного продления ареста, в январе этого года, апелляционный суд изменил меру пресечения, запретив обвиняемой общаться со свидетелями по делу. Однако по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в изолятор. Свою вину Цуркан не признала, назвав уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за принципиальности и неподкупности.
https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591214540.html
https://ria.ru/20180628/1523561890.html
https://ria.ru/20200131/1564103668.html
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Цуркан выносят приговор. Кадры из зала суда
Мосгорсуд во вторник приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам колонии, признав ее виновной в шпионаже пользу Молдавии.
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карина цуркан, молдавия, украина, происшествия

Суд приговорил уроженку Молдавии Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

11:23 29.12.2020 (обновлено: 12:48 29.12.2020)
 
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мосгорсуд признал бывшего члена правления энергетической компании "Интер РАО", уроженку Молдавии Карину Цуркан виновной в шпионаже против России, передает корреспондент РИА Новости.
Ее приговорили к 15 годам колонии общего режима, а изъятые 656 миллионов рублей обратили в доход государства. Коллегия из трех судей рассматривала дело в закрытом режиме, так как материалы маркированы грифом "секретно".
Ходатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде. 10 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 00:31
Дело бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан
Прокурор запрашивал 18 лет колонии, защита настаивала на оправдании. Адвокат Иван Павлов сообщил РИА Новости о намерении обжаловать решение суда.
"Мы не ждем предложений по обмену, некому их сформулировать для нас. Карина работала на Россию, в российской компании, иностранных покровителей у нее нет", — сказал Павлов, добавив, что вопрос подачи прошения о помиловании пока не обсуждался.
Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, опубликованному в соцсетях стороной защиты, Цуркан не позднее осени 2015 года "из корыстных побуждений" по закрытым каналам связи передала молдавской спецслужбе данные о поставках электроэнергии в определенный период из России на территорию Украины, прогнозируемых объемах и величине мощности, осознавая, что это гостайна.
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
28 июня 2018, 12:13
Член правления "Интер РАО" Цуркан сочла свой арест местью за неподкупность
По версии следствия, преждевременное распространение такой информации могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями. Также их могли использовать против безопасности страны. За это Цуркан получила крупную сумму денег. Адвокаты, в свою очередь, подчеркивали, что непонятно, где, как и при как обстоятельствах состоялась передача.
Цуркан поместили в СИЗО в июне 2018-го. После очередного продления ареста, в январе этого года, апелляционный суд изменил меру пресечения, запретив обвиняемой общаться со свидетелями по делу. Однако по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в изолятор.
Свою вину Цуркан не признала, назвав уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за принципиальности и неподкупности.
Член правления компании Интер РАО Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии, во время рассмотрения жалобы на арест в Московском городском суде. 28 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
31 января, 13:22
В Кремле заявили, что Путину доложат об обращении Цуркан
 
Карина ЦурканМолдавияУкраинаПроисшествия
 
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