https://ria.ru/20201229/trebovaniya-1591485264.html

В России утвердили новые санитарные требования к условиям труда

В России утвердили новые санитарные требования к условиям труда

Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, соответствующее постановление главного государственного санитарного... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T22:15

2020-12-29T22:15

2020-12-29T22:15

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить санитарные правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", - говорится в документе.Согласно документу, срок вступления правил в силу – 1 января 2021 года, их действие установлено до 1 января 2027 года.В соответствии с постановлением, на рабочем месте, предназначенном для работы в положении сидя, производственное оборудование и рабочие столы должны иметь пространство для размещения ног высотой не менее 600 миллиметров, глубиной - не менее 450 миллиметров на уровне колен и 600 миллиметров на уровне стоп, шириной не менее 500 миллиметров. Стоячие рабочие места следует оснащать сиденьем-поддержкой."Для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон), должно быть оборудовано место для сна и принятия горячей пищи", - говорится в материалах.В документе отмечается, что в производственных помещениях с постоянным пребыванием работников и помещениях, где они отдыхают, должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение вреда здоровью от избыточного тепла или холода."Беременные женщины и в период кормления ребёнка не должны выполнять производственные операции, связанные с подъёмом предметов труда выше уровня плечевого пояса, подъёмом предметов труда с пола", - говорится в документе.

https://ria.ru/20201221/rospotrebnadzor-1590275603.html

https://ria.ru/20201222/predpriyatiya-1590430006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество