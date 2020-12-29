https://ria.ru/20201229/travmy-1591341787.html

Три монахини получили травмы при задержании бывшего схиигумена Сергия

Три монахини получили травмы при задержании бывшего схиигумена Сергия

Три монахини обратились к медикам из-за травм после задержания бывшего схиигумена Сергия в Среднеуральском монастыре, помощь им оказана амбулаторно, сообщили... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:44

2020-12-29T10:44

2020-12-29T12:33

религия и мировоззрение

москва

свердловская область

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

бывший схимонах сергий (николай романов)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Три монахини обратились к медикам из-за травм после задержания бывшего схиигумена Сергия в Среднеуральском монастыре, помощь им оказана амбулаторно, сообщили РИА Новости в Верхнепышминской городской больнице."Обращались. Травмы у них незначительные, легкие. Помощь им была оказана амбулаторно, после чего они отпущены", - ответила собеседница агентства на вопрос, обращались ли за медпомощью три монахини Среднеуральского монастыря после задержания Сергия.Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что Сергий задержан. Адвокат бывшего схиигумена Светлана Герасимова сообщила, что ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, следствие будет просить суд в Москве арестовать его. В монастырь выехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

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Кадры из Среднеуральского монастыря Представитель епархии направляется в Среднеуральский монастырь в Свердловской области, где задержали бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает во вторник епархия. 2020-12-29T10:44 true PT0M16S

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москва, свердловская область, среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов)