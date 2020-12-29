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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201229/travmy-1591341787.html
Три монахини получили травмы при задержании бывшего схиигумена Сергия
Три монахини получили травмы при задержании бывшего схиигумена Сергия
Три монахини обратились к медикам из-за травм после задержания бывшего схиигумена Сергия в Среднеуральском монастыре, помощь им оказана амбулаторно, сообщили... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:44
2020-12-29T12:33
религия и мировоззрение
москва
свердловская область
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Три монахини обратились к медикам из-за травм после задержания бывшего схиигумена Сергия в Среднеуральском монастыре, помощь им оказана амбулаторно, сообщили РИА Новости в Верхнепышминской городской больнице."Обращались. Травмы у них незначительные, легкие. Помощь им была оказана амбулаторно, после чего они отпущены", - ответила собеседница агентства на вопрос, обращались ли за медпомощью три монахини Среднеуральского монастыря после задержания Сергия.Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что Сергий задержан. Адвокат бывшего схиигумена Светлана Герасимова сообщила, что ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, следствие будет просить суд в Москве арестовать его. В монастырь выехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
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Кадры из Среднеуральского монастыря
Представитель епархии направляется в Среднеуральский монастырь в Свердловской области, где задержали бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает во вторник епархия.
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москва, свердловская область, среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов)

Три монахини получили травмы при задержании бывшего схиигумена Сергия

10:44 29.12.2020 (обновлено: 12:33 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСитуация в Среднеуральском женском монастыре
Ситуация в Среднеуральском женском монастыре - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Три монахини обратились к медикам из-за травм после задержания бывшего схиигумена Сергия в Среднеуральском монастыре, помощь им оказана амбулаторно, сообщили РИА Новости в Верхнепышминской городской больнице.
"Обращались. Травмы у них незначительные, легкие. Помощь им была оказана амбулаторно, после чего они отпущены", - ответила собеседница агентства на вопрос, обращались ли за медпомощью три монахини Среднеуральского монастыря после задержания Сергия.
Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что Сергий задержан. Адвокат бывшего схиигумена Светлана Герасимова сообщила, что ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, следствие будет просить суд в Москве арестовать его. В монастырь выехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
Схиигумен Сергий - РИА Новости, 1920, 29.05.2020
29 мая, 10:29Религия и мировоззрение
Сектовед назвал выступление схиигумена Сергия экстремистским
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
 
Религия и мировоззрениеМоскваСвердловская областьСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряБывший схимонах Сергий (Николай Романов)
 
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